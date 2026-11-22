Sáng 22-11, tại Trường Tiểu học Nha Trang (phân hiệu Phước Tân), Cụm thi đua số 3 Mặt trận các tổ dân phố thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức giao lưu dân vũ và ẩm thực truyền thống với chủ đề “Hương vị quê hương”. Đây là một trong các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tiết mục dân vũ biểu diễn tại buổi giao lưu.

Cụm thi đua số 3 gồm 7 Ban Công tác Mặt trận của các tổ dân phố: Thái Nguyên, Nguyễn Hữu Huân, Trịnh Phong, Phước Tân, Phước Tiến, Vườn Dương, Núi Một. Tại buổi giao lưu, các đội đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và biểu diễn dân vũ “Đến với con người Việt Nam tôi”.

Các đội còn thi tài nấu ăn với nhiều món ăn, món quà vặt như: Bánh canh chả cá; tôm chiên xù; bánh hỏi, heo quay; cà ri sườn và gỏi; chả ram; bún riêu; bún thịt nướng; cơm chiên Đoàn kết; bánh căn; bánh xèo; bánh phu thê; khoai, bắp luộc…

Lãnh đạo phường và Ban giám khảo chấm điểm món ăn.

Kết thúc hội thi ẩm thực, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội thi.