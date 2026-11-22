Ban Tổ chức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Ngày hội Văn hóa Đà Nẵng 2026. Ảnh: P.T

Đây là hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 – 23-11-2026) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện phát biểu khai mạc tại sự kiện. Ảnh: P.T

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện nhấn mạnh, Đà Nẵng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ, tạo nên bản sắc và niềm tự hào riêng. Trong nhịp sống hiện đại, công tác bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ mà còn phải đưa di sản hiện diện sống động trong cộng đồng, để thế hệ hôm nay đón nhận và tiếp nối.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: P.T

“Với thông điệp ‘Kết nối miền Di sản’, Ban Tổ chức mong muốn kết nối các vùng văn hóa, những người giữ lửa di sản với công chúng; nối liền ký ức quá khứ với nhịp sống đương đại để di sản tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng cho tương lai”- ông Huỳnh Đình Quốc Thiện chia sẻ; đồng thời cho biết đơn vị sẽ không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận, đồng thời trân trọng sự chung tay của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và người dân – những người đã làm giàu thêm kho tàng ký ức thành phố qua từng hiện vật, tư liệu và câu chuyện được trao truyền.

Các bạn trẻ thích thú khi được tham gia trải nghiệm dệt chiếu tại Ngày hội. Ảnh: P.T

Ngay tại lễ khai mạc, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận 4.115 hiện vật, tài liệu có giá trị lịch sử, văn hóa do các cá nhân và gia đình hiến tặng, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quý cho công tác nghiên cứu, bảo tồn của địa phương.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện tiếp nhận và tri ân các cá nhân, gia đình hiến tặng hiện vật, tư liệu quý. Ảnh: P.T

Người dân tham quan, chọn mua mật mía, đường bát Quế Sơn. Ảnh: P.T

Người dân và du khách tham quan, chọn mua sản vật vùng cao tại Ngày hội. Ảnh: P.T

Trong khuôn khổ ngày hội, công chúng được hòa mình vào chuỗi không gian trải nghiệm đa sắc màu. Nổi bật là không gian “Thanh âm Di sản” giới thiệu các loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng như Bài Chòi, Hát Tuồng, Hò Khoan xứ Quảng, Hò Ba Lý… giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nghệ thuật truyền thống. Tiếp nối là không gian “Nghề Di sản”, nơi các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật thủ công và hướng dẫn du khách trải nghiệm làm chiếu Bàn Thạch, đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, nước mắm hay đan lưới Mân Thái.

Các bạn trè háo hức tham gia ngày hội. Ảnh: P.T

Bên cạnh đó là không gian “Hương sắc đại ngàn” và “Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc” tái hiện sinh động đời sống, trang phục, nông sản cùng nghề thủ công (dệt thổ cẩm, xâu cườm, làm bánh truyền thống) của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày. Tại đây, du khách được mặc thử trang phục truyền thống, học hát dân ca tiếng Ca Dong, thưởng thức trình diễn cồng chiêng, múa sạp và điệu múa Tung Tung Ya Ya.

Hòa trong không khí lễ hội còn có triển lãm “Họa sắc Nam Ô” trưng bày từ 30 đến 70 tác phẩm hội họa và sắp đặt đa chất liệu (màu nước, bút sắt trên giấy dó, gốm, ngói cũ…), mang đến góc nhìn mới mẻ về cảnh quan, di tích và đời sống làng cổ Nam Ô.

CBCS Công an TP Đà Nẵng cùng hòa dòng người tham quan, thưởng lãm "Họa sắc Nam Ô" trưng bày tại sự kiện. Ảnh: P.T

Hướng đến học sinh, sinh viên và công chúng trẻ, ngày hội tổ chức nhiều hoạt động tương tác sôi nổi như gameshow “Hành trình khám phá di sản”, thu thập dấu mộc nhận quà qua “Hộ chiếu Di sản”, thưởng lãm trang phục truyền thống và hòa nhịp cùng cộng đồng qua hoạt động “Vũ điệu Di sản” mang âm hưởng văn hóa Ca Dong, kết hợp thử thách sáng tạo video trên nền tảng Facebook, TikTok.

Di sản là ký ức của quá khứ, bản sắc của hiện tại và nguồn lực cho tương lai. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú tại Bảo tàng Đà Nẵng, Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 kỳ vọng sẽ trở thành nhịp cầu gắn kết con người với cội nguồn, lan tỏa tình yêu di sản sâu rộng trong đời sống thành phố.