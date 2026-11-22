Cây đa, giếng nước, sân đình - những hình ảnh thân thuộc làm nên hồn cốt làng quê Việt.

Nếu như trước đây, sân đình là nơi hội họp, giếng làng là điểm gặp gỡ, ao làng gắn với sinh hoạt thường ngày, thì nay, những không gian ấy đang khoác lên diện mạo mới. Tại thôn Hổ Thôn, xã Định Tân, cây đa, giếng nước, đình làng vẫn được gìn giữ, tôn tạo. Cùng với đó, nhà văn hóa, sân thể thao và hồ sinh thái được đầu tư, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, đáp ứng nhu cầu giao lưu, rèn luyện sức khỏe của người dân ở nhiều lứa tuổi. Những giá trị cũ không bị lãng quên, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại.

Không chỉ tại Định Tân, ở các xã Yên Định, Quý Lộc, Định Hòa, việc bảo tồn không gian văn hóa làng cũng được quan tâm thực hiện với sự chung sức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Những công trình truyền thống được phục hồi, chỉnh trang; cảnh quan làng quê được gìn giữ; các lễ hội truyền thống tiếp tục được duy trì, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi người dân.

Chung một cộng đồng dân cư, nhưng mỗi làng vẫn mang trong mình những nét văn hóa riêng.

Lễ hội làng tiếp nối mạch nguồn văn hóa, lưu giữ phong tục của quê hương.

Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập các thôn, việc bảo tồn bản sắc văn hóa của từng làng càng trở nên cần thiết. Tại thôn Ấp Trú, xã Định Hòa, với 780 hộ dân, hơn 2.800 nhân khẩu, cùng với việc kiện toàn tổ chức và xây dựng quy chế hoạt động, chi bộ thôn đã rà soát hương ước, quy ước của các làng trước đây. Bởi sáp nhập không có nghĩa là xóa đi những nét riêng đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Những phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt và không gian văn hóa truyền thống vẫn cần được gìn giữ, phát huy, trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh.

Từ những mái đình được gìn giữ, giếng làng được phục hồi đến những lễ hội truyền thống tiếp tục được duy trì, mỗi miền quê xứ Thanh đang viết tiếp câu chuyện của mình trong hành trình đổi mới. Những con đường rộng mở, những công trình khang trang làm nên diện mạo nông thôn mới; còn những giá trị văn hóa truyền thống chính là phần hồn tạo nên bản sắc riêng của mỗi làng quê.

Giữa nhịp sống hiện đại, hồn quê vẫn được lưu giữ qua từng mái đình, giếng nước và nếp sống cộng đồng.

Bởi xây dựng nông thôn mới không chỉ là làm đẹp cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn là hành trình gìn giữ cội nguồn. Để giữa nhịp sống hiện đại, cây đa, giếng nước, sân đình vẫn mãi là những hình ảnh thân thương, để hồn làng không phai nhạt mà tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ người dân xứ Thanh.