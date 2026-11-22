Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo thành phố, các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí, xuất bản và Ban Tổ chức do đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội sách làm Trưởng ban.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đặc biệt, sự hiện diện của các cựu tù chính trị Côn Đảo như bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày TP Hồ Chí Minh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Châu Văn Mẫn; bà Trần Thị Trúc Chi, bà Trần Kim Cúc và ông Nguyễn Xuân Viên đã làm tăng thêm ý nghĩa sâu sắc cho đêm diễn.

Lấy cảm hứng từ những lá thư trong tuyển tập Những lá thư thời chiến Việt Nam và những câu chuyện có thật về cuộc đời người tù tại Côn Đảo, chương trình được dàn dựng thành một hành trình xuyên suốt. Từ những cuộc chia ly của người trẻ lên đường ra trận, những lời hẹn chưa khép lại nơi chiến trường đến những câu chuyện về tình đồng đội, ý chí kiên cường và khát vọng tự do trong chốn lao tù, mỗi tiết mục là một lát cắt ký ức, góp phần khắc họa giá trị thiêng liêng của độc lập, hòa bình.

Chương trình được dàn dựng thành một hành trình xuyên suốt qua cảm hứng từ những lá thư trong tuyển tập "Những lá thư thời chiến Việt Nam" và những câu chuyện có thật về cuộc đời người tù tại Côn Đảo.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là đưa khán giả rời khỏi sân khấu truyền thống để bước vào không gian lịch sử ngay tại Di tích Trại Phú Hải. Trước phòng giam số 3 - nơi từng giam giữ những người mang án tử hình, trong đó có đồng chí Lê Hồng Tư - câu chuyện về cuộc vượt ngục đêm 12/10/1966 của ba chiến sĩ Lê Văn Việt, Lê Hồng Tư và Phạm Văn Dẫu được thuyết minh viên, tư liệu hình ảnh và câu chuyện cuộc đời, tình yêu của người cựu tù Lê Hồng Tư khắc họa sống động ngay tại chứng tích năm xưa.

Việc lựa chọn không gian di tích làm một phần của ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt. Ở đó, sách mở ra câu chuyện, di tích lưu giữ chứng tích và nghệ thuật giúp những câu chuyện ấy được kể lại bằng cảm xúc. Ba yếu tố kết nối với nhau, đưa lịch sử ra khỏi những trang sách để trở thành trải nghiệm trực quan, gần gũi và có sức lay động đối với người xem, nhất là thế hệ trẻ.

Việc lựa chọn không gian di tích làm một phần của ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt cho người xem.

Tổng đạo diễn chương trình Binh Hùng cho biết ê-kíp chú trọng khắc họa những số phận con người phía sau các cuộc chiến – những người trẻ gác lại ước mơ, hạnh phúc riêng và tương lai để chiến đấu – thông qua sự kết hợp giữa diễn xướng, âm nhạc, múa và câu chuyện đời thực. Đạo diễn mong muốn khán giả hôm nay có thể cảm nhận sâu sắc hơn cái giá của hòa bình, hiểu rằng phía sau cuộc sống bình yên hiện tại là biết bao ước mơ còn dang dở và những hy sinh không thể đong đếm.

Khép lại bằng những giai điệu của “Hát cho người còn sống” và “Còn gì đẹp hơn”, chương trình chuyển mạch cảm xúc từ ký ức hy sinh sang niềm tin vào cuộc sống hôm nay. Những đóa sen trắng mang ánh nến trên tay nghệ sĩ như một biểu tượng của sự tri ân, của những điều tốt đẹp được tiếp nối và trao truyền.

Chương trình khép lại bằng những giai điệu của “Hát cho người còn sống” và “Còn gì đẹp hơn”...

Từ góc nhìn của thế hệ trẻ, em Trần Ngọc Thúy Oanh, học sinh lớp 9G, Trường THCS Lê Hồng Phong, bày tỏ sự xúc động khi theo dõi câu chuyện về đồng chí Lê Hồng Tư và mong muốn sống có trách nhiệm, học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh của cha anh. Sự kết nối giữa sách, di tích và nghệ thuật đã tạo nên phương thức giáo dục truyền thống trực quan, giàu sức lay động, giúp lịch sử bước ra khỏi trang sách và thấm sâu vào nhận thức cộng đồng.

“Con mong muốn sau này mình có thể làm được những điều có ích cho đất nước, trở thành một người trẻ có trách nhiệm, góp phần giữ gìn nền độc lập và những thành quả mà các thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ. Con nghĩ những hy sinh ấy sẽ không uổng phí nếu thế hệ chúng con biết trân trọng, tiếp nối và xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”, em Thúy Oanh chia sẻ.

Đó cũng chính là giá trị mà chương trình hướng đến: không chỉ giúp người xem hiểu thêm về lịch sử mà còn khơi dậy sự biết ơn, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh của cha ông.

Các đại biểu dâng hương trước Phật đài

Trước đó, vào chiều tối 21/11, tại cầu tàu lịch sử 914, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu, cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ, tăng ni, phật tử và người dân đã tham dự lễ thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo. Sau phút nhập từ bi quán, dâng hương, dâng đăng và truyền ánh nến từ Phật đài, các đại biểu đã đặt nến tưởng niệm hướng về đầu cầu tàu 914 trong không khí thành kính.

Đại biểu, lực lượng vũ trang, thanh niên thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh nghi thức thắp nến tưởng niệm thể hiện tinh thần tri ân, báo ân, lan tỏa ánh sáng trí tuệ, lòng từ bi và ước vọng về một Côn Đảo bình an, phát triển, trù phú.

Đông đảo người dân cùng tham dự buổi lễ.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng trao tặng 250 phần quà cho đoàn viên, thanh niên và học sinh tại Côn Đảo, góp phần bồi đắp lý tưởng, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương cho thế hệ trẻ.