Mở đường cho những bước tiến xa

Doanh nghiệp Thanh Hóa vững bước trước vận hội mới (Bài 2):

UAV vận chuyển thiết bị y tế của Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa được giới thiệu tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cuối tháng 8/2026. Ảnh: Minh Hằng

Thúc đẩy nguồn lực vào dòng chảy phát triển

Tại Cụm Công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN đang tiến gần thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường, sớm hơn kế hoạch một năm. Theo ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng - chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, kết quả này có được từ nỗ lực của các nhà đầu tư và sự đổi mới đặc biệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

“Không chỉ kích hoạt cơ chế “làn xanh” để đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh còn tích cực tháo gỡ những vướng mắc về hạ tầng, từ đầu tư các tuyến đường kết nối đến chỉ đạo hoàn thiện hệ thống điện, nước, tạo điều kiện để nhà máy sớm đi vào vận hành. Chúng tôi rất hài lòng và cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đây là động lực để doanh nghiệp tự tin kêu gọi, giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp mới tham gia hệ sinh thái công nghiệp tại Thanh Hóa”, ông Ninh Văn Sức chia sẻ.

Tại Khu Công nghiệp (KCN) Thăng Long Thanh Hóa, chỉ sau hơn nửa năm triển khai, khối lượng thi công tổng thể giai đoạn 1 đã đạt trên 60%. Diện tích giải phóng mặt bằng rất lớn, lên tới 167ha của dự án này đã được tỉnh chỉ đạo quyết liệt và các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp rất nhanh chóng. Ông Akito Shiraishi, Phó trưởng Ban KCN, Tập đoàn Sumitomo, chia sẻ: “Với tốc độ này, hạ tầng giai đoạn 1 của KCN dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2027. Trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp phép và triển khai dự án, chúng tôi đã nhận được sự phối hợp rất thiện chí, nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng, chính quyền và người dân địa phương. Qua quá trình cùng giải quyết công việc, hai bên đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác và sự tin cậy lẫn nhau, khiến chúng tôi rất yên tâm khi bắt tay nghiên cứu giai đoạn 2".

Công nhân thực hành tại xưởng sản xuất Thung lũng Gốm sứ ASEAN. Ảnh: Minh Hằng

Phương châm “6 rõ” và chỉ đạo xuyên suốt của người đứng đầu chính quyền tỉnh đang tạo chuyển biến tích cực trong tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển. Trong 9 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 108.845 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Đến ngày 16/9, toàn tỉnh thu hút 109 dự án, trong đó có 17 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 16.763 tỷ đồng và 238 triệu USD. Đến ngày 20/9, tỉnh đã xử lý 287/303 dự án tồn đọng, đưa thêm nguồn vốn đầu tư hơn 144.570 tỷ đồng vào dòng chảy kinh tế; đồng thời giải quyết 67 kiến nghị của doanh nghiệp qua các cuộc đối thoại.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhấn mạnh: “Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng tinh thần đồng hành, tháo gỡ khó khăn của các sở, ngành, địa phương. Đặc biệt, sau cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh ngày 27/8 vừa qua, nhiều vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng cùng những kiến nghị của doanh nghiệp đã được quan tâm giải quyết kịp thời. Những chuyển động thực chất ấy không chỉ góp phần khơi thông nguồn lực mà còn củng cố niềm tin, tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp nhiều hơn vào các mục tiêu mới của tỉnh".

Nuôi dưỡng những động lực mới

Khát vọng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế đang được Thanh Hóa cụ thể hóa bằng những chiến lược dài hạn. Đến năm 2045, tỉnh phấn đấu có khoảng 70.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 70% GRDP, trở thành lực lượng nòng cốt của nền kinh tế. Những mục tiêu ấy không chỉ thể hiện kỳ vọng về sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn đặt ra yêu cầu tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nuôi dưỡng những doanh nghiệp có khả năng vươn xa, hội nhập sâu.

Phân tích, kiểm nghiệm phân bón tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ Tiến Nông. Ảnh: Minh Hằng

Một trong những chuyển động đáng chú ý được cộng đồng nhà đầu tư ghi nhận đặc biệt là việc tỉnh tiếp tục nâng cấp cơ chế ưu tiên “làn xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư. Theo Quyết định số 2699 ngày 25/8/2026 của UBND tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đáp ứng điều kiện được rút xuống còn 24 giờ hoặc không quá 7 ngày. Không chỉ rút ngắn thời gian, cơ chế mới còn thúc đẩy phối hợp đồng thời giữa các cơ quan, xác định rõ trách nhiệm từng khâu, tạo thuận lợi để nhà đầu tư sớm đưa dự án từ hồ sơ vào thực tiễn.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, tỉnh cũng đang hướng tới tạo dựng những đột phá phát triển từ động lực tăng trưởng mới từ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ được kỳ vọng mở thêm kênh hỗ trợ mới cho những ý tưởng lớp doanh nhân trẻ nhiều triển vọng.

“Chúng tôi đang xúc tiến tiếp cận, sàng lọc, phấn đấu đầu tư ít nhất một dự án trong năm 2026 và từ 5 đến 10 dự án trong năm 2027. Quỹ ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ chiến lược, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường kết nối mạng lưới nhà đầu tư, huy động các nguồn lực để những dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, hiện thực hóa ý tưởng và phát triển sản phẩm”, ông Lê Công Chiến, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.

Đây cũng là yêu cầu cấp thiết khi quy mô cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa còn khá khiêm tốn. 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 3.052 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,1% so với cùng kỳ, nhưng tới 93,7% trong số đó có vốn điều lệ đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Quy mô vốn nhỏ khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong đổi mới công nghệ và tham gia các chuỗi cung ứng có giá trị cao, đứng vững trên thương trường và từng bước mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phát triển.

Theo TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thanh Hóa đang có nhiều cơ hội hình thành những lĩnh vực kinh tế mới, nhất là khi tỉnh đã và đang thu hút thành công nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn có nền tảng công nghệ. Tuy nhiên, khởi nghiệp luôn gắn với thách thức và rủi ro. Vì vậy, bên cạnh tinh thần dám nghĩ, dám làm của các nhà sáng lập, cần có những cơ chế khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận rủi ro phù hợp để nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo. Đồng thời, các cơ quan quản lý, hiệp hội cần tăng cường kết nối đầu tư, thương mại, giúp doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. “Chính quyền và các hội, ngành cần thường xuyên ghi nhận những thành quả của doanh nhân, các nhà sáng lập doanh nghiệp, qua đó động viên, khích lệ họ tiếp tục vững bước trên hành trình đầy vinh quang nhưng thách thức này”, TS Đinh Việt Hòa chia sẻ.