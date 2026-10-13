Quỹ của tỷ phú Bill Gates và Norges Bank chính thức rời ghế cổ đông lớn tại TNG

Nhóm nhà đầu tư ngoại đình đám gồm Gates Foundation Trust - Quỹ từ thiện của tỷ phú Bill Gates và Norges Bank đã chính thức phát đi thông báo về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG).

Theo báo cáo, sau các giao dịch diễn ra vào ngày 2/10/2026, tỉ lệ sở hữu chung của cả nhóm đã giảm xuống dưới ngưỡng 5%, qua đó không còn duy trì vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.

Trước thời điểm giao dịch, nhóm nhà đầu tư ngoại này nắm giữ tổng cộng 6.496.900 cổ phiếu TNG, tương ứng tỉ lệ sở hữu là 5,0469% vốn điều lệ.

Trong phiên giao dịch tháng 10, Gates Foundation Trust đã thực hiện bán ra 100.000 cổ phiếu, qua đó giảm lượng nắm giữ từ 350.000 cổ phiếu, tương đương 0,27% xuống còn 250.000 cổ phiếu, tức 0,19%.

Quỹ của tỷ phú Bill Gates đã thực hiện bán ra 100.000 cổ phiếu TNG (Ảnh: Gate Foundation Trust).

Norges Bank cũng tiến hành bán ra 100.000 cổ phiếu, kéo lượng sở hữu giảm từ 6.146.900 cổ phiếu (4,78%) xuống còn 6.046.900 cổ phiếu, tương đương 4,7%.

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch bán ra của cả nhóm là 200.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu mà nhóm nhà đầu tư nước ngoài này nắm giữ giảm xuống còn 6.296.900 đơn vị, tương ứng với tỉ lệ sở hữu mới là 4,89%.

Với việc tỉ lệ sở hữu sụt giảm chính thức xuống dưới mức 5%, nhóm nhà đầu tư gồm Gates Foundation Trust và Norges Bank chính thức không còn là cổ đông lớn của TNG. Đại diện được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin cho nhóm quỹ ngoại này là bà Trương Ngọc Phượng.

Đáng chú ý, đầu tháng 6/2026, Gates Foundation Trust từng sở hữu 750.000 cổ phiếu TNG. Như vậy, chỉ trong khoảng bốn tháng, quỹ đã giảm lượng nắm giữ 500.000 đơn vị, tương đương khoảng 66,7%.

Xu hướng thoái vốn của nhà đầu tư nước ngoài cũng xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp khác trong thời gian gần đây. Trong tháng 7, Gates Foundation Trust đã bán toàn bộ 112.893 cổ phiếu PNJ còn nắm giữ. Trước đó, quỹ cũng giảm sở hữu tại DXG, TCH và KDH trong năm 2026.

Về tình hình kinh doanh của TNG, theo báo cáo tài chính giữa niên độ, lợi nhuận kế toán sau thuế bán niên 2026 của TNG đạt hơn 210 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 8/2026, TNG đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tán thành giải thể CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái - công ty liên kết của TNG với tỉ lệ sở hữu 48%.

Lý do được tán thành giải thể được TNG đưa ra là Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoạt động kinh doanh không hiệu quả.