Hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng tính IPO ở Hong Kong

Theo báo cáo cập nhật sau Hội nghị nhà đầu tư 2026 của Vingroup, Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành nền tảng gọi xe điện Green SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đã xác nhận kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc).

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Green SM chưa công bố thời điểm triển khai cụ thể, quy mô phát hành cũng như mức định giá dự kiến.

Quy mô 288.000 xe điện, tổng giá trị giao dịch 1 tỷ USD

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 của Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng từng đề cập kế hoạch đưa Green SM lên sàn chứng khoán vào nửa cuối năm 2028. Doanh nghiệp cũng đã được các đơn vị tư vấn đề xuất mức định giá khoảng 20 tỷ USD, theo thông tin Reuters công bố trước đó.

Green SM được ông Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023, ban đầu tập trung cung cấp dịch vụ taxi điện và cho thuê phương tiện sử dụng xe VinFast.

Sau hơn 3 năm hoạt động, doanh nghiệp đã mở rộng quy mô lên khoảng 288.000 xe điện đang hoạt động. Theo thông tin ban lãnh đạo cung cấp tại hội nghị nhà đầu tư, Green SM đã trở thành nền tảng dịch vụ di chuyển dẫn đầu thị trường Việt Nam từ năm 2024, với thị phần ước tính khoảng 55%.

Không chỉ hoạt động tại Việt Nam, Green SM đã hiện diện tại 8 quốc gia và đặt mục tiêu mở rộng lên 11 thị trường vào cuối năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, tổng giá trị giao dịch (GMV) của Green SM trong năm 2025 đạt khoảng 1 tỷ USD. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) dương tại thị trường Việt Nam cũng như trên phạm vi hợp nhất.

Về mô hình kinh doanh, Green SM hiện kết hợp hoạt động vận tải hành khách bằng đội xe tự sở hữu với nền tảng kết nối tài xế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ giao hàng, cho thuê và kinh doanh phương tiện, đồng thời phát triển các dịch vụ bổ trợ như quảng cáo, bảo hiểm và công nghệ tài chính.

Theo đánh giá của VNDirect, một trong những lợi thế của Green SM nằm ở chi phí vận hành xe điện, có thể thấp hơn tới 50% so với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong tương đương. Doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ nguồn cung xe VinFast và hệ thống trạm sạc do V-Green phát triển.

Liên tục tăng vốn trước kế hoạch lên sàn

Song song với việc mở rộng thị trường, Green SM cũng liên tục bổ sung vốn điều lệ trong thời gian qua.

Đầu năm 2026, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng 42%.

Đến cuối tháng 6/2026, Green SM tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 43.400 tỷ đồng lên 54.000 tỷ đồng. Như vậy, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng hơn gấp đôi so với cuối năm 2025 và gấp 18 lần mức vốn 3.000 tỷ đồng khi mới thành lập.

Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam Phạm Nhật Minh Hoàng. Ảnh: Vingroup.

Về cơ cấu lãnh đạo, ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Tổng giám đốc GSM toàn cầu, đã được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương, tiếp quản vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty VinFast, Green Future, VinSmart Future, GSM... Ngoài việc tham gia điều hành, ông còn trực tiếp góp vốn và là cổ đông chính tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp - công nghệ, năng lượng, hạ tầng trong hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures, các công ty robot…