Thành ủy Hà Nội trao 126 giải thưởng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Báo cáo của Ban Tổ chức cho biết: Sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 3 đến hết tháng 5-2026), Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu - năm 2026 trên địa bàn Hà Nội ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng tác phẩm. Toàn thành phố tiếp nhận 272.225 bài dự thi từ 155 đơn vị, địa phương, tăng 200% so với năm 2025.

Các tập thể xuất sắc trong cuộc thi nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Từ hơn 500 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, qua quá trình chấm độc lập, khách quan, công tâm và rà soát kỹ thuật nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức đã lựa chọn 126 tác phẩm xuất sắc để trao giải cấp thành phố. Cụ thể: 7 giải Nhất, 24 giải Nhì, 28 giải Ba, 56 giải Khuyến khích, 8 giải Triển vọng và 3 giải phụ (1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 1 giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và 1 giải cho thí sinh là người nước ngoài tham gia cuộc thi).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao 7 giải Nhất tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Cùng với đó, Ban tổ chức lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng tốt để gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Tại buổi lễ, 25 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 10 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi.

Ban tổ chức trao giải Nhì tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá: Nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn, có tính thời sự và thực tiễn cao, như: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới. Những kết quả đó khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.