OPEC+ cảnh báo chi phí vận chuyển, bảo hiểm năng lượng tăng kỷ lục

Hình ảnh 3D minh hoạ biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: Shutterstock.com/TTXVN

Tại cuộc họp bên lề các hội nghị năng lượng ở Riyadh, thủ đô Saudi Arabia, các bộ trưởng cảnh báo tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng đang làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu. Chi phí tăng cao cũng gây thêm gánh nặng cho cả các nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng, đồng thời ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thế giới.

Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế. Họ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các chính phủ, doanh nghiệp trong ngành và tổ chức quốc tế để cải thiện hoạt động vận tải biển toàn cầu.