Đà Nẵng đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 88% vào cuối tháng 10. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được đặt ra là đạt 88% vào cuối tháng 10, 93% vào cuối tháng 11 và 98% vào cuối tháng 12/2026; phấn đấu hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027.

Trong lĩnh vực xây dựng, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang chuẩn bị đầu tư để khởi công trong quý IV/2026. Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, vật liệu và giải phóng mặt bằng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh khối lượng xây lắp, nghiệm thu và thanh toán ngay trong năm.

Đôn đốc các chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực để triển khai những dự án trọng điểm như Bến container cảng Liên Chiểu; nhà ga hàng hóa và nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân; dự án Ba Na Complex, Danang Downtown và trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân.

Đối với lĩnh vực thương mại, thành phố tập trung kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường và hệ thống phân phối sản phẩm địa phương. Đồng thời, chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, tổ chức các điểm bán bình ổn giá nhằm phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Đối với lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, các sở, ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu, thủ tục đầu tư và mặt bằng. Song song đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, giao thông, cảng biển và những công trình trọng điểm.

Rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai nhằm xác định nguyên nhân và đề xuất phương án tháo gỡ. Đồng thời, chuẩn bị các dự án động lực để có thể triển khai từ đầu năm 2027.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và liên kết sản xuất - tiêu thụ. Bên cạnh đó, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng được chú trọng, trong đó phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2026 mục tiêu 100% người dân thuộc diện triển khai được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026, đồng thời tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, các đơn vị đẩy nhanh thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng và xây dựng cơ chế phối hợp quản lý, vận hành. Tập trung triển khai các sản phẩm tài chính chủ lực tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ở Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thành phố khai thác các không gian phát triển mới như kinh tế biển, kinh tế số và kinh tế không gian tầm thấp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.