Hoàn thiện năng lực hành nghề luật sư công theo hướng chuyên nghiệp

Giúp người học hiểu được sứ mệnh, nội dung công việc của LSC

Báo cáo tại Hội đồng thẩm định, PGS.TS Nguyễn Minh Hằng, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp cho biết, Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho LSC nhằm hoàn thiện năng lực hành nghề LSC theo hướng chuyên nghiệp, giúp học viên hiểu đúng, thực hiện được pháp luật về luật sư và pháp luật về LSC: sứ mệnh, địa vị pháp lý, tư cách pháp lý, phạm vi, giới hạn, nội dung công việc của LSC; ứng xử đúng chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam; có khả năng tham gia giải quyết công việc có tính chất pháp lý tại khu vực Nhà nước và nội dung khác liên quan đến hoạt động của LSC.

Người hoàn thành chương trình bồi dưỡng phải đạt được các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, đạo đức và thái độ với nghề nghiệp. Thực hiện được các kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp của LSC vào giải quyết vụ việc thực tiễn tại cơ quan, đơn vị liên quan: tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; phòng ngừa và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế theo cơ chế phối hợp hiện hành; tư vấn pháp lý xây dựng, triển khai dự án kinh tế - xã hội; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh tụng các vụ án hành chính.

Phó Giám đốc Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, Chương trình được xây dựng theo phương pháp tiếp cận năng lực và định hướng thực hành nghề nghiệp, trên cơ sở nhận diện đầy đủ yêu cầu hành nghề của LSC. Thời gian bồi dưỡng là 12 ngày, tương đương 100 tiết.

Nội dung chương trình được thiết kế kết hợp giữa kiến thức nền tảng, nghiệp vụ chuyên sâu, thực hành mô phỏng, thực tế bắt buộc và đánh giá kết quả học tập. Chương trình chú trọng giúp người học hiểu được đúng sứ mệnh, địa vị, tư cách pháp lý, phạm vi, giới hạn, nội dung công việc của LSC; ứng xử đúng chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của luật sư Việt Nam. Các nội dung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế bám sát với phạm vi công việc của LSC khi giải quyết công việc có tính chất pháp lý tại khu vực Nhà nước và nội dung khác liên quan đến hoạt động của LSC.

Tạo nền tảng, bồi dưỡng LSC có phẩm chất liêm chính

Tại Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đào Ngọc Chuyền đánh giá Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho LSC có chất lượng tốt, phù hợp về định hướng và cấu trúc, có thể áp dụng ngay sau khi được ban hành. Chương trình đã tạo nền tảng để bồi dưỡng LSC có phẩm chất liêm chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, phục vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước tại Bộ, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Học viện Tư pháp hoàn thiện thêm việc chuẩn hóa đối tượng và hồ sơ nhập học theo Nghị quyết thí điểm, phân biệt người đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận với người chỉ tham dự; phân nhóm học theo nhiệm vụ và trình độ đầu vào.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa chuẩn đầu ra về liêm chính, đạo đức công vụ, đạo đức luật sư, độc lập chuyên môn, bảo mật và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước. Điều chỉnh yêu cầu “thành thạo”, “toàn diện và chuyên sâu” về mức có thể đạt sau 12 ngày; bổ sung năng lực phối hợp và huy động chuyên gia…

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp đánh giá, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cơ bản thống nhất với yêu cầu của LSC. Việc dành tới 60% thời lượng cho thực hành, tọa đàm và đi thực tế là định hướng phù hợp với phương pháp tiếp cận năng lực và thực hành nghề nghiệp, giúp học viên giải quyết trực tiếp các bài toán thực tiễn công vụ.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị tăng số tiết thực hành thay vì tọa đàm; bổ sung thêm các bộ hồ sơ tình huống giả định lấy từ các vụ việc thực tế trong khu vực công, đặc biệt là tranh chấp dự án PPP, thu hồi đất và khiếu kiện hành chính để tăng tính thực chiến cho các giờ thảo luận/đóng vai…

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh.

Chương trình bảo đảm tính khoa học, logic, thiết thực

Phát biểu kết luận cuộc họp Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao Học viện Tư pháp đã kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho LSC phù hợp với yêu cầu triển khai thí điểm chế định LSC theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội và Nghị định số 364/2026/NĐ-CP ngày 21/9/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định LSC (Nghị định số 364).

Dự thảo Chương trình được xây dựng có tính hệ thống, cơ bản bảo đảm tính khoa học, logic, thiết thực, phù hợp với đối tượng bồi dưỡng; nội dung bám sát quy định tại Điều 18 Nghị định số 364, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng sau khi được ban hành.

Về đối tượng, hình thức bồi dưỡng, Thứ trưởng nhất trí với đối tượng bồi dưỡng được xác định theo Dự thảo Chương trình, gồm Luật sư công sau khi được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc được tuyển dụng làm luật sư công đối với luật sư đã có chứng chỉ hành nghề luật sư.

Để bảo đảm định hướng phát triển, quy hoạch, quản lý đối với luật sư công trong giai đoạn thí điểm, đối với các đối tượng khác có nhu cầu cần phân loại rõ trường hợp là công chức, viên chức muốn tham gia chương trình bồi dưỡng luật sư công phải được cơ quan quản lý cử tham gia.

Thứ trưởng đánh giá việc thiết kế khối lượng chương trình lý thuyết và thực hành phù hợp với yêu cầu định hướng thực hành công việc. Tuy nhiên đối với khối lượng kiến thức đi thực tế cần được cân nhắc tính khả thi khi thực hiện trong giai đoạn thí điểm vì hiện nay đang chưa thực tế có hoạt động của luật sư công, nhất là đối với các vụ việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do gắn với yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước rất cao.

Về thời gian bồi dưỡng 12 ngày, phù hợp với Điều 18 Nghị định số 364/2026/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc xác định tương đương với 100 tiết cần được cân nhắc để tính định mức kinh phí áp dụng, do đây là chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức.

Về tọa đàm, Thứ trưởng đề nghị cân nhắc việc thiết kế các tọa đàm theo từng chuyên đề, làm rõ sự khác nhau giữa thảo luận và chuyên đề trong chương trình; tương với việc điều chỉnh nội dung chương trình, giảm bớt thời lượng tọa đàm; xác định cụ thể chủ đề/chuyền đề sẽ thảo luận tại Tọa đàm để bảo đảm hiệu quả trong thực hiện.

Về cấu trúc chương trình, Thứ trưởng đánh giá cơ bản phù hợp, tuy nhiên đề nghị điều chỉnh cơ cấu chuyên đề theo hướng bổ sung các vấn đề có tính chất công này và chuyên đề kỹ năng giải quyết một số công việc có tính chất pháp lý khác để bảo đảm bao quát đầy đủ phạm vi công việc của luật sư công. Thời lượng sẽ được lấy từ việc giảm thời lượng dành cho tọa đàm. Thời lượng thiết kế cụ thể có thể tham khảo Cục Bổ trợ tư pháp về khối lượng và các loại việc thuộc phạm vi luật sư công thực hiện đã được khảo sát trong quá trình xây dựng Đề án luật sư công của Bộ.