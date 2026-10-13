9 tháng, Việt Nam đảo chiều xuất siêu 140 triệu USD sang Campuchia

Ảnh được hỗ trợ tạo bởi AI. Nguồn số liệu: Cục Hải quan.

Theo số liệu mới nhất do Cục Hải quan Việt Nam công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt xấp xỉ 9,5 tỷ USD, tăng khoảng 9% so với con số 8,72 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong bức tranh giao thương 9 tháng qua là sự đảo chiều của cán cân thương mại. Thay vì mức thâm hụt 280 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái, kỳ này cán cân xuất nhập khẩu Việt Nam ghi nhận mức thặng dư 140 triệu USD với thị trường Campuchia. Kết quả này có được nhờ tốc độ tăng trưởng xuất khẩu.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia 9 tháng đầu năm đạt hơn 4,81 tỷ USD, tăng 13,98% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Động lực tăng trưởng chính của bức tranh xuất khẩu đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của nhiều nhóm hàng chủ lực. Dẫn đầu là nhóm hàng dệt, may với kim ngạch đạt 763,89 triệu USD, tăng 11,12% YoY. Đứng thứ hai là mặt hàng sắt thép các loại với trị giá đạt 660,78 triệu USD, tăng nhẹ 2,72% YoY.

Bên cạnh đó, nhóm nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, đạt 353,53 triệu USD, tăng hơn 20% YoY.

Đặc biệt, một số mặt hàng phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp có mức tăng trưởng trên 40%. Cụ thể, xuất khẩu sản phẩm hóa chất đạt 134,33 triệu USD, tăng tới 42,35% YoY; xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 180,56 triệu USD, tăng 40,26% YoY.

Mặt khác, trong các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD, sản phẩm từ sắt thép là điểm khuyết duy nhất khi sụt giảm 16% YoY, đạt 103,51 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia trong 9 tháng đầu năm đạt trên 4,67 tỷ USD, tăng 3,74% so với cùng kỳ.

Hạt điều tiếp tục khẳng định vị trí là mặt hàng nhập khẩu chính và là nhóm hàng duy nhất đạt kim ngạch tỷ USD. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, lượng hạt điều Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia đạt hơn 1,03 triệu tấn, trị giá tương ứng 1,80 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025 (nhập hơn 950.000 tấn với kim ngạch 1,44 tỷ USD), mặt hàng này tăng 8,44% về lượng nhưng ghi nhận mức tăng vọt tới 24,6% về giá trị kim ngạch.

Trong khi đó, một trong những mặt hàng nông sản nhập khẩu chính khác là cao su chiếm tỷ trọng nhập khẩu lớn thứ hai nhưng lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ 8,7% YoY, đạt 620,14 triệu USD.

Đối với nhóm nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất công nghiệp nhập khẩu từ Campuchia, nhập khẩu quặng và khoáng sản khác đạt 60,35 triệu USD, tăng mạnh 27,33% YoY. Đặc biệt là kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép tăng đột biến gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ, đạt mức 21,93 triệu USD. Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày duy trì ở mức ổn định, đạt 64,79 triệu USD, giảm nhẹ 0,18% YoY.