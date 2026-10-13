Doanh nhân bản lĩnh, doanh nghiệp mạnh là động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững

Doanh nhân Việt bản lĩnh trước vận hội mới

Những định hướng và kỳ vọng của Đảng và Nhà nước đang mở ra yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, bản lĩnh, năng lực đổi mới và khả năng kết nối sẽ là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nắm bắt vận hội, nâng cao sức cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh của Tập đoàn BRG, quy mô gần 272 ha đang được triển khai ở phía Bắc Thủ đô. Ảnh: BRG

Qua 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động. Đằng sau mỗi nhịp tăng trưởng là những doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và bền bỉ vượt qua thách thức.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho biết: “Khi chúng tôi đưa ra những đề nghị, vướng mắc, thậm chí những đề xuất mạnh dạn, các ý kiến đều được lắng nghe. Những cải cách của Chính phủ là đòn bẩy quan trọng, giúp doanh nhân, doanh nghiệp tự tin, bản lĩnh hơn trong đầu tư và phát triển”.

Khi rào cản thể chế được dỡ bỏ, bản lĩnh của người đứng đầu doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở bài toán lợi nhuận đơn thuần, mà còn biến uy tín cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp thành cầu nối mang dòng vốn, công nghệ và các tập đoàn hàng đầu thế giới về với Việt Nam.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phúc Sinh chia sẻ: “Các chính sách hiện nay tạo điều kiện để doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế thuận lợi hơn. Bởi chỉ khi hoạt động minh bạch, doanh nghiệp mới có thể phát triển quy mô lớn và mở rộng kinh doanh bền vững. Những chính sách của Đảng và Nhà nước đang góp phần thúc đẩy tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.”

Sản xuất đồ gia dụng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse (Cụm công nghiệp Ngọc Liệp). Ảnh: Viết Thành

Còn theo Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp FDI (đầu tư nước ngoài) với Việt Nam lúc này là Nestlé Việt Nam có thể góp phần xây dựng một hệ sinh thái, trong đó doanh nghiệp FDI không chỉ hợp tác với nhau mà còn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh.

Khát vọng của doanh nhân đã nhận được sự trợ lực mạnh mẽ từ hành động quyết liệt của bộ máy điều hành. Thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, tính đến hết tháng 9 năm 2026, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm tới 53% tiết kiệm cho xã hội khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, gói hỗ trợ tài khóa với 245,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí được miễn, giảm, gia hạn trong 9 tháng qua đã kịp thời “bơm” thêm dưỡng chất cho cỗ xe kinh tế bứt tốc.

Đáng chú ý, hơn 72% kiến nghị của các doanh nghiệp trong tháng 7 và tháng 8 được giải quyết dứt điểm, hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí được kéo giảm chỉ là bước khởi đầu. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, áp lực lúc này đặt ngược trở lại khu vực doanh nghiệp: Phải chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và quản trị, biến dư địa cải cách thành kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể trên thị trường.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cho rằng, với mục tiêu tăng trưởng nhanh, xây dựng cơ cấu kinh tế hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Chính phủ sẽ đóng vai trò kiến tạo. Bên cạnh xác định mục tiêu, Chính phủ cần có các giải pháp, chính sách phù hợp và hành động cụ thể để giải phóng nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đảng mở đường, Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp thực thi hiệu quả

Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn, điển hình như Nghị quyết19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế khu vực đầu tư nước ngoài và sắp tới là quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Tổng Công ty May 10. Ảnh: May 10

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định: Những thay đổi mạnh mẽ về thể chế trong năm 2025 và 2026 đã góp phần tháo gỡ vướng mắc, mở rộng dư địa hoạt động cho doanh nghiệp. Các quy định pháp luật, nghị định, thông tư được điều chỉnh nhanh chóng hơn, bám sát những vấn đề phát sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm đặt ra yêu cầu rất cao đối với cả hệ thống cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Đây không chỉ là bài toán về tốc độ tăng trưởng mà còn đòi hỏi nền kinh tế nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Chính phủ kiến tạo không chỉ dừng ở việc xác định mục tiêu tăng trưởng hay ban hành chính sách, mà còn phải có giải pháp và hành động cụ thể để giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và thực hiện các mục tiêu phát triển.

Sự hỗ trợ này cần hướng vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng và nâng cao hiệu quả nền kinh tế, từ phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh đến kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, việc tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác, bổ trợ lẫn nhau có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao sức cạnh tranh. Khi doanh nghiệp đầu tàu có đủ năng lực dẫn dắt và doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện tham gia chuỗi giá trị, sức mạnh của từng doanh nghiệp có thể được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh chung.

Về vai trò của cải cách thể chế trong tạo động lực tăng trưởng mới, PGS. TS Trần Đình Thiên khẳng định, thể chế luôn là yếu tố mở đường cho phát triển và thay đổi. Tuy nhiên, thể chế không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả, bởi các quy định chỉ phát huy hiệu quả khi được tổ chức thực hiện tốt trong thực tế.

Quá trình này đòi hỏi sự hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Chính phủ cần thực hiện tốt vai trò kiến tạo, xây dựng chính sách và tạo môi trường thuận lợi; trong khi doanh nghiệp phải chủ động đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

“Cải cách thể chế vì vậy cần được tiếp nối bằng năng lực thực thi và sự đồng hành thực chất giữa hai phía. Đây là điều kiện quan trọng để những thay đổi về chính sách chuyển hóa thành kết quả kinh tế cụ thể, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước”, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Đội ngũ doanh nhân là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thúc đẩy tăng trưởng đất nước. Để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn ra thị trường quốc tế, việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng là điều kiện quan trọng. Đây cũng là điểm tựa quan trọng để doanh nhân yên tâm đầu tư dài hạn, phát huy bản lĩnh, khơi dậy khát vọng cống hiến và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng