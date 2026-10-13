Lâm Đồng: Mở đường cho nông sản xuất khẩu bằng chuẩn vệ sinh dịch tễ quốc tế

Trung ương kiểm tra an toàn thực phẩm tại Lâm Đồng (Ảnh tư liệu)

Kế hoạch hướng đến mục tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát an toàn thực phẩm từ gốc và phòng, chống dịch bệnh động, thực vật. Qua đó, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Một xưởng sản xuất chế biến nông sản tại địa phương

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tập huấn các quy định SPS, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ) và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP, ISO 22000).

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh giám sát tình hình tại một siêu thị

Tập trung kiểm tra và truy xuất nguồn gốc, tăng cường giám sát mối nguy an toàn thực phẩm, quản lý chặt vật tư nông nghiệp đầu vào và đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gắn với chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin và trợ lý ảo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.