Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tôn vinh, tặng bằng khen cho 100 doanh nghiệp, doanh nhân

Tham dự buổi lễ có các ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; cùng lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và hàng trăm đại diện doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,54%, vượt kịch bản đề ra; thu ngân sách nhà nước đạt trên 51 nghìn tỷ đồng, bằng 99% dự toán năm; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 109 nghìn tỷ đồng.

Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026 nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (Ảnh Sở VH-TT&DL Thanh Hóa).

Toàn tỉnh thu hút 109 dự án đầu tư mới, trong đó có 17 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 16.763 tỷ đồng và 238 triệu USD. Đặc biệt, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 287/303 dự án tồn đọng, đạt 95%, góp phần khơi thông trên 144 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư và 2.086 ha đất.

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, một trong những lực lượng trực tiếp tạo ra việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng của tỉnh.

Toàn tỉnh thành lập mới 3.052 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra; tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 27.136 tỷ đồng, tăng 7,4%; có 705 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,3%.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần duy trì sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, mở rộng xuất khẩu, thu hút đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã nỗ lực vượt khó, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đồng thời chăm lo người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội, tích cực đóng góp cho cộng đồng và quê hương.

Toàn cảnh lễ tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa (Ảnh Sở VH-TT&DL Thanh Hóa).

Ông Tô Anh Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp trách nhiệm, bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.

Thanh Hóa để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, thì tăng trưởng quý IV phải đạt từ 17,09% trở lên; thu ngân sách nhà nước cả năm phấn đấu đạt 70.000 tỷ đồng.

Đây là áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi phải chuyển mạnh từ quyết tâm sang hành động, từ tiềm năng sang năng lực sản xuất, từ nguồn lực thành kết quả tăng trưởng thực chất trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất tạo ra giá trị thực chất, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường quyết liệt tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu.

Tại lễ tôn vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt, giải quyết công việc thực chất, hiệu quả, vì sự phát triển chung của tỉnh theo tinh thần: "Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp".

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu (Ảnh Sở VH-TT&DL Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho hay, những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, đơn giản hóa thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đầu tư, đã tạo thêm niềm tin, động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định, sự ghi nhận, tôn vinh của tỉnh là nguồn động viên lớn để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần dấn thân, đoàn kết, đổi mới và cống hiến, xây dựng đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh, có trí tuệ, văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại buổi lễ, 76 doanh nghiệp và 24 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tổng Công ty CP Hợp Lực được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.