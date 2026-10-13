IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, IMF nhận định “hai động lực chuyển đổi lớn là địa chính trị và công nghệ đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, trong đó tác động ngắn hạn đang dần bộc lộ, còn tác động dài hạn phần lớn vẫn chưa được biết đến”.

Báo cáo được công bố hàng quý này cho biết, xuất khẩu của Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), hiện đang dẫn đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, có khả năng tạo ra những tác động lan tỏa tích cực đối với các quốc gia châu Á khác định hướng sản xuất và một số nước xuất khẩu hàng hóa cơ bản. Trong số các nền kinh tế lớn, dự báo tăng trưởng của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản được giữ nguyên hoặc gần như không thay đổi.

Tuy nhiên báo cáo của IMF cũng cảnh báo “tình trạng bế tắc kéo dài hoặc căng thẳng leo thang hơn nữa tại Trung Đông có thể khiến giá năng lượng và lương thực duy trì ở mức cao và biến động mạnh, làm gia tăng trở lại áp lực lạm phát, khiến cán cân tài khóa và cán cân đối ngoại xấu đi, đồng thời gây sức ép lên tăng trưởng”. Trên cơ sở đó, IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2027 ở mức 3,4%, đồng thời cảnh báo các rủi ro “nghiêng về chiều hướng tiêu cực”.

R.G