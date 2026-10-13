An Giang có 2.595 tàu cá tham gia hệ thống eCDT

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì cuộc họp trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố ven biển. Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức báo cáo tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết thời gian qua, tỉnh đã tập trung kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập, rời cảng; xuất, nhập bến và đẩy mạnh ứng dụng hệ thống eCDT. Tính từ ngày 1/1/2026 đến nay, có 10.903 tàu cá trên hệ thống Vnfishbase; có 7.031 tàu tham gia hệ thống eCDT, trong đó 2.269 tàu thực tế đã sử dụng eCDT trong năm 2026.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.595 tàu cá tham gia hệ thống eCDT (chiếm 24% tổng số tàu cá), ghi nhận 5.845 lượt cập cảng và 6.452 lượt rời cảng. Riêng trong tháng 9/2026, lực lượng Biên phòng đã kiểm tra 990 lượt tàu xuất bến và 1.040 lượt tàu nhập bến.

An Giang đang khẩn trương rà soát, công bố 9 bến cá, điểm lên cá tạm thời tại các địa bàn trọng điểm như Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Bình Sơn, Tân Thạnh; đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn tạm thời để thống nhất công tác quản lý, không làm gián đoạn việc kiểm soát tàu cá.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng” EC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng từ nay đến cuối năm, phải gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thống nhất quan điểm, quyết liệt triển khai mục tiêu “5 không”: Không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu không đủ điều kiện hoạt động; không để vụ việc vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS) kéo dài mà không được xử lý triệt để; không để lô hàng không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo sai lệch, không thống nhất với dữ liệu hệ thống và hồ sơ thực tế.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành (như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương) cùng UBND các tỉnh, thành phố ven biển và yêu cầu phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh các tồn tại về dữ liệu eCDT, VMS và quản lý đội tàu.

Các địa phương cần bám sát thực tiễn cơ sở, trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất nhập bến, bảo đảm “làm thật, kết quả thật, báo cáo trung thực” để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất làm việc với Đoàn thanh tra EC trong thời gian tới.