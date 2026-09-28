Minh bạch thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Người dân tìm đến Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa để tra cứu, đối chiếu nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Những ngày gần đây, tại Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa, nhiều người dân tìm đến để tra cứu, đối chiếu nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi phát hiện thông tin trên hệ thống chưa khớp với thực tế. Từ những trường hợp cụ thể cho thấy, việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, khắc phục tình trạng nợ ảo, nộp thừa đang là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu.

Khi người dân chủ động tra cứu, đối chiếu

Từ khi ngành Thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, người dân có thể dễ dàng tra cứu nghĩa vụ thuế và thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên ứng dụng eTax Mobile. Tuy nhiên, cũng từ việc chủ động kiểm tra thông tin, một số trường hợp phát hiện dữ liệu về nghĩa vụ thuế của gia đình chưa hoàn toàn trùng khớp với thực tế.

Tại Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa những ngày này, không khó bắt gặp người dân mang theo các giấy tờ, hóa đơn cũ đến đề nghị cán bộ thuế kiểm tra, đối chiếu. Người hỏi về cách nộp thuế điện tử, người cần làm rõ khoản nợ trên hệ thống, cũng có trường hợp đề nghị cập nhật lại thông tin thửa đất đã chuyển nhượng từ nhiều năm trước.

Chị Nguyễn Thị Miền, khu phố Trịnh Tùng, phường Quảng Phú, cho biết: “Trước đây gia đình tôi thường nộp thuế tại nhà văn hóa phố thông qua trưởng phố. Tiền nộp được ghi vào sổ, nhưng do chủ quan và nhiều năm cũng không thấy nhắc nhở nên tôi cũng không bao giờ hỏi hóa đơn hoặc phiếu thu. Hai năm nay, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, cán bộ thôn không thu tại nhà văn hóa phố nữa nên tôi đã trực tiếp đến cơ quan thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đất phi nông nghiệp của gia đình. Những ngày gần đây, khi nghe thông tin có trường hợp nộp thuế nhưng vẫn bị ghi nhận nợ, tôi đã đến Thuế cơ sở 1 đề nghị kiểm tra lại quá trình nộp thuế của gia đình trong những năm trước”.

Cũng mang theo những hóa đơn đã lưu giữ, ông Nguyễn Văn Hòa, ở đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hạc Thành, đến cơ quan thuế sau khi nhận được thông báo còn nợ hơn 300.000 đồng tiền thuế sử dụng đất. Ông cho biết: “Gia đình tôi năm nào cũng nộp đầy đủ cho trưởng phố và có hóa đơn. Vì vậy, dù số tiền nợ thuế đất được thông báo qua mã QR được ngành thuế chuyển về gia đình tuy không lớn nhưng tôi vẫn mang các loại giấy tờ, phiếu thu đến đối chiếu để bảo đảm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước được thực hiện đúng, đủ”.

Trường hợp của chị Nguyễn Tuyết Mai, ở phường Hàm Rồng, lại liên quan đến một thửa đất đã chuyển nhượng. Mảnh đất tại phường Quảng Hưng (cũ), nay thuộc phường Quảng Phú, đã được chị bán từ năm 2023. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên eTax Mobile, chị vẫn thấy thông tin còn nợ thuế đối với thửa đất này. Sau khi đến Thuế cơ sở 1, chị được cán bộ hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật, điều chỉnh thông tin.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 hướng dẫn chị Nguyễn Tuyết Mai thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật, điều chỉnh thông tin về mảnh đất đã chuyển nhượng từ năm 2023.

Ông Bùi Quang Anh, Phó Trưởng Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa, cho biết: “Trước những phản ánh của người dân, đơn vị đã tăng cường cán bộ tập trung rà soát các trường hợp có số nợ thuế kéo dài qua nhiều năm.

Những trường hợp có dấu hiệu chưa chính xác được phối hợp với UBND xã, phường để xác minh, đối chiếu chứng từ, bổ sung số biên lai còn thiếu và điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống theo quy định. Quan điểm của đơn vị là những trường hợp người dân phản ánh tình trạng nợ không đúng phải được kiểm tra, đối chiếu và giải quyết kịp thời. Cán bộ được phân công phải giải thích rõ, xử lý dứt điểm từng trường hợp, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần”.

Làm sạch dữ liệu, hạn chế phát sinh “nợ ảo”

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là một trong những khoản thu gắn trực tiếp với từng thửa đất, từng hộ gia đình. Vì vậy, độ chính xác của thông tin người nộp thuế, diện tích, chủ sử dụng đất và quá trình nộp tiền có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với công tác quản lý thu ngân sách mà còn đối với chính người dân. Thời gian qua, ngành Thuế Thanh Hóa đã đẩy mạnh số hóa, tạo điều kiện để người dân tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử.

Từ năm 2025, người nộp thuế có thể sử dụng eTax Mobile để tra cứu và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi nghĩa vụ thuế được cập nhật trên hệ thống. Việc này giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa thủ tục và tăng tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, quá trình rà soát cũng cho thấy công tác quản lý tại một số đơn vị còn những điểm cần khắc phục. Việc phối hợp với chính quyền địa phương trong rà soát, lập bộ thuế đến từng thửa đất, từng hộ gia đình có lúc chưa chặt chẽ. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thu, nộp và hạch toán biên lai chưa được thực hiện thường xuyên. Một số biên lai còn thiếu thông tin hoặc ghi chưa chính xác mã số thuế, họ tên người nộp thuế, thông tin thửa đất. Việc cập nhật, hạch toán biên lai vào hệ thống ở một số trường hợp còn sai lệch, dẫn đến phát sinh tình trạng người dân đã nộp tiền nhưng trên hệ thống vẫn thể hiện còn nợ, hoặc có số tiền nộp thừa chưa được xử lý kịp thời.

Cùng với đó, những biến động về đất đai như chuyển nhượng, tách thửa, thừa kế, cho tặng, thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất nếu chưa được cập nhật kịp thời cũng có thể dẫn đến thông tin người nộp thuế không còn phù hợp với thực tế.

Qua theo dõi kết quả lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026, số nợ chuyển từ năm 2025 sang là 36 tỷ 783 triệu đồng. Đến ngày 31/8/2026, số nợ còn 118 tỷ 906 triệu đồng.

Từ thực tế trên, Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Thuế cơ sở tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, làm sạch mã số thuế, đối chiếu số nộp thừa và các khoản nợ qua nhiều năm. Trọng tâm là xác định rõ từng khoản nợ, phân loại nguyên nhân để xử lý, không để tình trạng những khoản người dân đã hoàn thành nghĩa vụ nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống kéo dài.

Cùng với đó, cơ quan thuế tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật kịp thời biến động về đất đai, bảo đảm thông tin người sử dụng đất và nghĩa vụ thuế được điều chỉnh sát với thực tế. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng được chú trọng, nhất là hướng dẫn người dân sử dụng eTax Mobile, nộp thuế qua ngân hàng, mã QR và các phương thức điện tử khác. Qua đó, người dân có thể chủ động kiểm tra nghĩa vụ, lưu lại thông tin giao dịch và hạn chế những vướng mắc trong quá trình đối chiếu sau này.

Việc chấn chỉnh quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vì thế không chỉ là câu chuyện giảm số nợ trên hệ thống. Quan trọng hơn là từng khoản thu phải được ghi nhận chính xác, từng nghĩa vụ của người dân phải được xác định đúng và những sai lệch phải được xử lý kịp thời. Khi dữ liệu được làm sạch, quy trình thu, nộp và cập nhật được thực hiện chặt chẽ hơn, người dân sẽ yên tâm hơn khi thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; đồng thời cơ quan thuế cũng quản lý đầy đủ, minh bạch hơn nguồn thu từ đất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách trên địa bàn.