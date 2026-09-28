Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều người Trung Quốc đến tạm trú tại khu du lịch Tam Đảo mang theo các thiết bị như máy tính, điện thoại,… có biểu hiện nghi vấn. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Công an xã Tam Đảo kiểm tra, xác định 16 đối tượng người Trung Quốc từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; 4 đối tượng trong đường dây tổ chức, đưa số người Trung Quốc này đến tạm trú tại Tam Đảo với ý định lập căn cứ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can (3 người Việt Nam, 1 người Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong số 16 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, qua xác minh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện 3 trường hợp là đối tượng truy nã của Trung Quốc, đã củng cố hồ sơ tài liệu, xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng về hành vi “Người nước ngoài qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định, sau đó ở lại Việt Nam nhưng không được cấp giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam theo quy định” và ra Quyết định trục xuất các đối tượng này.

Ngày 27/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp các đơn vị liên quan làm thủ tục trục xuất, bàn giao 3 đối tượng cho Công an Trung Quốc.