Xét xử cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) và 9 bị cáo khác

Cùng vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy); Nguyễn Trọng Tuấn và Bùi Mạnh Hùng, cùng là Phó giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy; Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, ở Hà Nội); Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm); Bùi Minh Đức (công nhân Công ty Ngọc Tâm)… ra xét xử về tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (ở Yên Bái) nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020, Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng; phân chia lợi nhuận, trong đó Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận là của Công ty Tuyên Huy Nguyễn Văn Hậu và của Nguyễn Mạnh Hùng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ; phân công Lăng Đức Hân thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng; lợi dụng việc thi công làm đường xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ. Tuy nhiên, Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng được cấp giấy phép vận chuyển tổng số 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị phát hiện bắt giữ, thu giữ: 150 kg thuốc nổ Amonit (AD1); 144 kg thuốc nổ nhũ tương; 200 kíp điện A8; 200 kíp điện Visai; 1.500 m dây điện mạng; 51 kg thuốc nổ các loại.

Số đá chứa chì - kẽm mà các bị cáo đã khai thác là 1.096,4 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

VKS xác định bị cáo Đinh Tiến Hùng cùng Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Mạnh Hùng và Bùi Mạnh Hùng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ, 2.442 kíp nổ và toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trước đó, ngày 7/11/2023, TAND tỉnh Yên Bái (cũ) đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. HĐXX khi đó tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng không phạm tội. Bản án này đã bị VKSND tỉnh Yên Bái kháng nghị phúc thẩm.

Gần một năm sau, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, hủy án sơ thẩm để điều tra lại, trong đó có nguyên nhân chính là việc HĐXX TAND tỉnh Yên Bái tuyên Đinh Tiến Hùng không phạm tội. Từ kết quả xác minh, cơ quan chức năng kiến nghị TAND tối cao xem xét, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm lãnh đạo và các cá nhân có liên quan.

Cũng trong quá trình điều tra lại, bị can Nguyễn Mạnh Hùng khai rằng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án đã liên hệ đưa 500 triệu đồng cho bà Nguyễn Thu Trà, thư ký phiên tòa, để vận động hưởng án treo. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thu Trà không thừa nhận nội dung này.

Do nội dung trên liên quan các tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển thông tin đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.