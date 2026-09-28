Tuyên án 'trùm' sản xuất sữa giả cho trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường (cổ đông Cty Rance Pharma, Cty Hacofood, GĐ Cty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Cty Rance Pharma, Cty Hacofood) cùng 30 năm tù về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 30 tháng tù đến cao nhất 21 năm tù về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ. Trong đó, bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị tuyên 12 năm tù.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tạo dư luận bất bình trong xã hội. Trong vụ án này, nhiều bị cáo xâm phạm nhiều chủ thể ở các lĩnh vực khác nhau, nên cần áp dụng mức án nghiêm để răn đe phòng ngừa tội phạm, ổn định dư luận.

Tòa cũng xét các tình tiết giảm nhẹ cho những bị cáo là nhân viên, không hưởng lợi, vai trò thứ yếu...

Đối với bị cáo Hưng, HĐXX đánh giá, bị cáo là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

HĐXX tuyên án. Ảnh: H.Mây.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2025, Vũ Mạnh Cường, cổ đông chính, thành lập các Cty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Cty Rance Pharma, Cty Hacofood cùng nhiều Cty khác.

Thông qua Cty Rance Pharma, Cty Hacofood, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà và các bị cáo khác đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất. Từ đó sản xuất số lượng sản phẩm lớn, phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định sản phẩm của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm: chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó nhưng thực tế không có những thành phần trên. Bị cáo Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào, thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Cty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, từ năm 2019 - 2024, Vũ Mạnh Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

VKS xác định, tổng doanh thu thực tế của 9 Cty là hơn 1.177 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kê khai thuế hơn 115,9 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế hơn 1.061 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 100 tỷ đồng.

Vũ Mạnh Cường còn thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ nhằm tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ). Khi vi phạm bị phát hiện, bị cáo đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện giúp Cty Rance Pharma, Cty Hacofood không bị xử lý hình sự.

Trong đó, VKS xác định bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật. Tuy nhiên, khi được đề nghị giúp Cty Rance pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự, bị cáo đã nhận lời. Bị cáo Hưng đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi công việc với các bị cáo khác; đồng thời nhận tổng số khoảng 3,5 tỷ đồng từ các bị cáo khác.

Sau đó, bị cáo Hưng đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Theo VKS, mặc dù Bùi Quốc Hưng chỉ thừa nhận nhận 100 triệu đồng, không thừa nhận đã nhận 140.000 USD (tương đương 3,4 tỷ đồng) nhưng có căn cứ xác định Bùi Quốc Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD để lo giúp việc cho 2 Cty sữa theo đề nghị. Hành vi của Bùi Quốc Hưng đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.