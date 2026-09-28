Đóng cửa một quầy ăn chợ Bến Thành do có gián sau mưa ngập

Du khách quốc tế mua sắm tại chợ Bến Thành (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 28/9, ông Trần Mai Vỹ, Trưởng phòng Dịch vụ công thương chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM), cho biết Ban quản lý đã lập biên bản với hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị D. và yêu cầu quầy của bà tạm ngưng buôn bán.

Qua kiểm tra, Ban quản lý xác định thực phẩm tại quầy chưa được che chắn kỹ càng. Đây là cơ sở bị du khách phản ánh có côn trùng bò vào thực phẩm, gây lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Ban quản lý, mưa lớn vào trưa 23/9 khiến chợ Bến Thành ngập trên diện rộng. Trong lúc nước dâng, gián cùng một số loại côn trùng có thể từ hệ thống cống thoát nước di chuyển lên khu vực kinh doanh.

Gián bò xung quanh miếng thịt được bày bán tại quầy 1044, chợ Bến Thành. Ảnh: @sourbibimbap.

Ông Vỹ cho biết các tiểu thương khi đó phải ưu tiên xử lý tình trạng ngập và dột nên không kịp bảo vệ thực phẩm khỏi côn trùng.

Về hệ thống thoát nước, Ban quản lý cho biết phía dưới chợ có nhiều đường cống lớn và nhỏ nối thông với nhau, đồng thời kết nối ra hệ thống thoát nước bên ngoài. Vì vậy, khi chợ bị ngập, côn trùng và rác trong đường cống có thể theo đó đi vào khu vực buôn bán.

Công tác kiểm soát côn trùng vẫn được thực hiện định kỳ tại chợ. Đợt phun, diệt gián gần nhất diễn ra vào tối 15/9, trên toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, theo ông Vỹ, biện pháp này không thể ngăn hoàn toàn côn trùng từ hệ thống cống bên ngoài xâm nhập vào chợ trong những thời điểm xảy ra ngập.

Trước đó, ngày 25/9, một tài khoản TikTok đăng video ghi lại cảnh nhiều côn trùng bò trên thực phẩm tại quầy 1044, chợ Bến Thành. Theo chia sẻ của du khách này, sự việc được phát hiện khi mua đồ ăn tại chợ, khiến người này lo ngại về điều kiện vệ sinh tại khu vực kinh doanh. Sau 3 ngày đăng tải, video thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Chợ Bến Thành được xây dựng từ năm 1912, có diện tích hơn 13.000 m2, với gần 1.500 sạp và hơn 6.000 hộ kinh doanh. Các mặt hàng tại đây khá đa dạng, từ thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến, trái cây đến quần áo, vải vóc, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Nằm ở trung tâm TP.HCM, chợ Bến Thành là một trong những điểm đến quen thuộc của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Mỗi ngày, khu chợ đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực.

Khu ăn uống chợ Bến Thành, chiều 28/9. Ảnh: Quốc Anh.