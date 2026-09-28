Công ty CP Tập đoàn 911 (mã chứng khoán: NO1) vừa công bố thông tin về việc ngày 28/9 đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TP Hà Nội.

Theo quyết định, Tập đoàn 911 đã thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế.

Đồng thời, khai sai chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

Tập đoàn 911 bị truy thu, phạt và tính tiền chậm nộp thuế gần 1,3 tỷ đồng. (Ảnh chụp màn hình website công ty)

Với các vi phạm trên, doanh nghiệp bị phạt tiền tổng cộng hơn 216,1 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn theo quy định, mức phạt 20% tính trên số thuế thiếu do khai sai là hơn 203,1 triệu đồng. Tiền phạt do khai sai chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế đối với 2 tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) kỳ tháng 10 và 12/2025 là 13 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, Tập đoàn 911 bị truy thu hơn 1,015 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, thuế GTGT là gần 6,6 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,009 tỷ đồng.

Do chậm nộp tiền thuế, doanh nghiệp phải nộp thêm hơn 56,4 triệu đồng tiền chậm nộp, trong đó tiền chậm nộp thuế GTGT gần 994.000 đồng và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 55,4 triệu đồng.

Theo quyết định, số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 7/9/2026. Tập đoàn 911 có trách nhiệm tự tính và nộp tiền chậm nộp phát sinh từ ngày 8/9/2026 đến ngày liền kề nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với Công ty CP Tập đoàn 911 là hơn 1,288 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thuế TP Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau hơn 13,2 triệu đồng.

Công ty phải nộp số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Công ty CP Tập đoàn 911 có trụ sở tại thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, TP Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là bán và cho thuê máy xây dựng, bán phụ tùng máy công trình. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch HĐQT.