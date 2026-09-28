Khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài

Đối tượng Đỗ Văn Duy,. (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Chỉ trong chưa đầy 18 giờ, Công an phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã truy xét, làm rõ hai đối tượng cướp giật điện thoại của một phụ nữ quốc tịch Nga, thu hồi và trao trả tài sản cho bị hại.

Lúc 21 giờ 50 phút ngày 26/9, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận trình báo của một phụ nữ quốc tịch Nga, sinh năm 1984, tạm trú tại phường Rạch Dừa, về việc bị cướp giật điện thoại. Theo trình báo, khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, khi chị điều khiển xe đạp điện trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, hai đối tượng đi cùng chiều trên một xe máy bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Đối tượng Trần Cao Nguyên. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét các đối tượng và thu hồi tài sản cho bị hại.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, trong chưa đầy 18 giờ, lực lượng Công an đã xác định và triệu tập hai đối tượng liên quan gồm Trần Cao Nguyên và Đỗ Văn Duy, cùng sinh năm 2009, hiện ngụ tại phường Tân Phước.

Công an phường Vũng Tàu trao trả tài sản. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Bước đầu, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật điện thoại để bán lấy tiền. Tối ngày 26/09, hai đối tượng sử dụng xe máy đến địa bàn phường Vũng Tàu tìm người sơ hở để gây án. Khi phát hiện người phụ nữ quốc tịch Nga đang cầm điện thoại trên đường Võ Thị Sáu, Đỗ Văn Duy điều khiển xe áp sát để Trần Cao Nguyên giật tài sản. Sau khi gây án, hai đối tượng mang điện thoại đến bán tại một cửa hàng trên địa bàn phường Phú Mỹ rồi chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ xe máy được sử dụng để gây án, thu hồi điện thoại và trao trả cho người bị hại. Công an phường Vũng Tàu đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định./.