Người phụ nữ lĩnh án treo vì dùng chìa khóa cào xước xe Mercedes

Khép lại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra ngày 23/7, TAND khu vực 4 - Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy còn một số tình tiết mới của vụ án không thể làm rõ ngay tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 18/1/2026, chị Đỗ Bích Ngọc (SN 1990, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) đến Công an phường Đại Mỗ trình báo về việc chiếc ô tô Mercedes-Benz GL 200 của mình bị cào xước, bẻ gương chiếu hậu.

Trước đó, khoảng 19h cùng ngày, chị Ngọc điều khiển ô tô đến khu vực trước cửa nhà BT12, lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ. Chị đỗ xe trước cổng nhà bị cáo Vân rồi cùng con trai đi ăn lẩu tại khu vực gần đó.

Theo xác định của cơ quan chức năng, vị trí chị Ngọc đỗ xe không có biển báo cấm dừng, cấm đỗ.

Khoảng 20h20' cùng ngày, bị cáo Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái vào nhà. Thấy chiếc Mercedes-Benz đỗ giữa cổng, trong khi hai bên cổng có nhiều chậu cây cảnh, khiến con gái bị cáo không thể dắt xe máy ra ngoài, bị cáo Vân bức xúc.

Bị cáo Vân đã dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước và bẻ gương chiếu hậu của chiếc ô tô. Con gái bị cáo cũng cầm mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính xe.

Thấy sự việc, một người đàn ông đang đỗ xe gần đó đã đến can ngăn rồi lên xe rời đi. Tuy nhiên, bị cáo Vân và con gái vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe. Sau đó, bị cáo Vân dùng chìa khóa tiếp tục cào nhiều nhát lên thân chiếc Mercedes-Benz.

Trong lúc xảy ra sự việc, chồng bị cáo Vân viết 2 tờ giấy A4 với nội dung: “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông” rồi dán vào kính chắn gió phía trước và phía sau chiếc xe.

Khoảng 21h20' cùng ngày, chị Ngọc quay lại lấy xe thì phát hiện ô tô bị dán giấy, gương chiếu hậu bị bẻ và nhiều vị trí trên xe bị cào xước. Chị Ngọc bóc 2 tờ giấy rồi điều khiển xe rời đi.

Sau khi đưa con về nhà, trong đêm 18/1, chị Ngọc đến Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng rà soát hệ thống camera xung quanh khu vực và xác định những người liên quan đến việc làm hư hỏng chiếc Mercedes-Benz. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Bích về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản:.

Ngày 27/2/2026, bị cáo Vân bị bắt tạm giam. Đến ngày 2/3/2026, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả xác định thiệt hại, chiếc ô tô Mercedes-Benz bị hư hỏng với tổng giá trị hơn 6,8 triệu đồng. Trong số này, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đơn vị bảo hiểm yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền đã chi trả để khắc phục thiệt hại.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên buộc bị cáo Mai Thị Bích Vân phải bồi thường cho đơn vị bảo hiểm hơn 6,1 triệu đồng và bồi thường cho bị hại Đỗ Bích Ngọc hơn 670.000 đồng.