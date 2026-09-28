Thuyền lật úp trên biển, hất văng hành khách xuống nước

Vụ việc kinh hoàng này diễn ra ngoài khơi đảo Santa Marta ở Colombia.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một du khách tuyệt vọng nhảy khỏi thuyền để tự cứu mình trong khi những hành khách khác vùng vẫy bất lực dưới nước.

Chuyến tham quan ngắm cảnh ngày 26/9 đã trở nên mất kiểm soát khi những người xung quanh hoảng loạn la hét, hướng dẫn mọi người nhanh chóng lấy áo phao.

Một tàu gần đó đã nhanh chóng đến hỗ trợ và kiểm tra xem có ai bị mắc kẹt dưới thân thuyền hay không.

Một người đàn ông nhảy xuống nước khi việc bám vào thuyền trở nên quá khó khăn. Ảnh: X

Chiếc thuyền bị lật úp đang trôi dạt giữa vịnh biển Playa Inca Inca và khu nghỉ dưỡng biển nhộn nhịp El Rodadero.

Có thể thấy một vài người đang vùng vẫy trong làn nước biển động, xung quanh là hành lý ướt sũng của họ.

Sau đó, ông Julio Monroy, người quản lý cảng Santa Marta, xác nhận rằng không ai bị thương trong vụ chìm thuyền hỗn loạn.

Ông cho biết sau khi thuyền bị lật, các đội cứu hộ đã được huy động "ngay lập tức".

Ông nói thêm: "Không có ai bị thương về người nhưng có thiệt hại về vật chất bao gồm điện thoại di động, ví tiền và các vật dụng có giá trị khác".

Điều kiện thời tiết nguy hiểm đã khiến một số hoạt động bị hủy bỏ trong ngày hôm đó và các nhà điều hành tàu thuyền đã được cảnh báo rằng biển động dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền du lịch đã chở quá số lượng hành khách cho phép, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc.