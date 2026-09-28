Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Hùng Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hùng Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại: Phòng An ninh đối ngoại; Phòng An ninh đối nội; Phòng An ninh chính trị nội bộ; Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng quản lý xuất nhập cảnh; thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, thời gian và phương pháp tiến hành.

Đồng chí Vũ Hùng Sơn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh công bố Quyết định kiểm tra.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La Vũ Hùng Sơn nhấn mạnh, công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm là khâu quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, góp phần bảo đảm việc phát hiện, xử lý tội phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Đồng chí đề nghị các đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm cuộc kiểm sát được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng kế hoạch đề ra.

Thượng tá Mai Đôn Hậu, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu.

Đồng chí Thượng tá Mai Đôn Hậu, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La, Phó Trưởng đoàn đại diện các đơn vị nghiệp vụ an ninh thuộc Công an tỉnh phát biểu, trao đổi về tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đồng thời thống nhất phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Lê Thị Thùy Hương, Trưởng phòng 1, VKSND tỉnh phát biểu.

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo liên ngành kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa VKSND tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ an ninh thuộc Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.