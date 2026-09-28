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Thành phố Hồ Chí Minh: Giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác nhà

Chiều ngày 28/9, một vụ sập gác nhà đã xảy ra trong một con hẻm trên đường Trường Sa, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến ba người bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Báo VietnamPlus
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Toàn cảnh con hẻm trên đường Trường Sa, nơi xảy ra vụ sập gác nhà khiến ba người mắc kẹt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Toàn cảnh con hẻm trên đường Trường Sa, nơi xảy ra vụ sập gác nhà khiến ba người mắc kẹt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xe cứu hỏa và xe cứu thương được điều động đến khu vực xảy ra sự cố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xe cứu hỏa và xe cứu thương được điều động đến khu vực xảy ra sự cố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp cận căn nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp cận căn nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện trường vụ sập gác với nhiều mảnh vỡ và hệ thống dây điện chằng chịt trong con hẻm nhỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện trường vụ sập gác với nhiều mảnh vỡ và hệ thống dây điện chằng chịt trong con hẻm nhỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giải cứu người mắc kẹt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giải cứu người mắc kẹt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng đưa hai nạn nhân ở trên gác bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng đưa hai nạn nhân ở trên gác bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nạn nhân bị thương nhẹ được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất để tiến hành sơ cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nạn nhân bị thương nhẹ được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất để tiến hành sơ cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý hiện trường sau khi giải cứu thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý hiện trường sau khi giải cứu thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến tối cùng ngày, căn nhà vẫn được phong tỏa để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến tối cùng ngày, căn nhà vẫn được phong tỏa để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-giai-cuu-thanh-cong-3-nguoi-mac-ket-trong-vu-sap-gac-nha-post1138840.vnp