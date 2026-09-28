Thành phố Hồ Chí Minh: Giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác nhà

Toàn cảnh con hẻm trên đường Trường Sa, nơi xảy ra vụ sập gác nhà khiến ba người mắc kẹt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xe cứu hỏa và xe cứu thương được điều động đến khu vực xảy ra sự cố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp cận căn nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện trường vụ sập gác với nhiều mảnh vỡ và hệ thống dây điện chằng chịt trong con hẻm nhỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giải cứu người mắc kẹt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng đưa hai nạn nhân ở trên gác bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nạn nhân bị thương nhẹ được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất để tiến hành sơ cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý hiện trường sau khi giải cứu thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến tối cùng ngày, căn nhà vẫn được phong tỏa để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)