'Dũng trọc Hà Đông' bị khởi tố trong vụ án liên quan kênh 'Đời TV'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Dũng, tức “Dũng trọc Hà Đông” cùng 16 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Các bị can bị cáo buộc tham gia sản xuất, đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, đánh bạc, thanh toán theo kiểu “xã hội đen” trên YouTube nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và kiếm tiền từ nền tảng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/dung-troc-ha-dong-bi-khoi-to-trong-vu-an-lien-quan-kenh-doi-tv-269663.html