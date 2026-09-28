'Dũng trọc Hà Đông' bị khởi tố trong vụ án liên quan kênh 'Đời TV'

Người chưa thành niên có những đặc thù về thể chất, tâm lý, khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Trong quá trình tố tụng, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư không chỉ thực hiện các chức năng tố tụng theo quy định mà còn cần có kiến thức, kỹ năng phù hợp để bảo đảm người chưa thành niên được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.