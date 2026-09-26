Mazda CX-6e chốt ra mắt tháng sau

Mazda Thái Lan xác nhận Mazda CX-6e sẽ được giới thiệu tại thị trường này vào ngày 7/10/2026. Đây là một trong những thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón mẫu SUV điện mới của Mazda, sau khi xe từng xuất hiện tại Bangkok International Motor Show 2026.

Mazda CX-6e chốt lịch ra mắt tại Thái Lan ngày 7/10/2026. Ảnh: Mazda

CX-6e được phát triển dựa trên nền tảng EPA1 do Mazda và Changan hợp tác phát triển. Tại Trung Quốc, mẫu xe này mang tên Mazda EZ-60. Xe được định vị trong nhóm SUV điện cỡ trung và sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc vào Thái Lan.

Mazda CX-6e có gì?

Mazda CX-6e có chiều dài 4.850 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.902 mm. Xe sử dụng mâm 21 inch, khoang hành lý phía sau có dung tích 468 lít và tăng lên 1.434 lít khi gập hàng ghế sau. Phía trước còn có thêm khoang chứa đồ 80 lít.

Mazda CX-6e trang bị mâm xe 21 inch. Ảnh: Mazda

Thiết kế CX-6e sử dụng ngôn ngữ Soul Motion với phần đầu kín đặc trưng của xe điện, tay nắm cửa ẩn và kiểu thân fastback. Phần đuôi được thiết kế thấp dần về phía sau, tạo hình dáng khác biệt so với CX-5 đang bán tại nhiều thị trường.

Mazda CX-6e sở hữu thiết kế SUV điện fastback. Ảnh: Mazda

Bên trong, Mazda CX-6e sử dụng màn hình Ultra-Wide 26,45 inch đặt ngang trên bảng táp-lô. Màn hình có độ phân giải 5K, kết hợp hệ thống âm thanh 23 loa hỗ trợ Dolby Atmos.

Xe còn có màn hình HUD, ghế sau tích hợp thông gió cùng nhiều trang bị hỗ trợ người dùng. Khoang cabin sử dụng phối màu Amethyst & White.

Nội thất Mazda CX-6e với màn hình Ultra-Wide 26,45 inch. Ảnh: Mazda

Tại Trung Quốc, phiên bản Long Range RWD của Mazda CX-6e sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 77,9 kWh cho tầm hoạt động tối đa 600 km theo chuẩn NEDC.

Mazda CX-6e có tầm hoạt động tối đa 600 km. Ảnh: Mazda

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa 175 km/h. Hệ thống sạc hỗ trợ AC 11 kW và DC 195 kW. Khi sử dụng sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% khoảng 24 phút.

Cấu hình chính thức của Mazda CX-6e tại Thái Lan sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt vào tháng 10. Do đó, các thông số trên có thể thay đổi tùy phiên bản được phân phối.

Giá Mazda CX-6e chưa được công bố

Mazda Thái Lan hiện chưa công bố giá bán chính thức của CX-6e. Một số thông tin trước thời điểm ra mắt cho rằng mẫu xe có thể được định giá trên 1 triệu baht, nhưng đây chưa phải mức giá được Mazda xác nhận.

Mazda CX-6e sẽ ra mắt tại Thái Lan trước khi có thể mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á. Ảnh: Mazda

Sau Mazda6e, CX-6e sẽ trở thành mẫu xe điện tiếp theo được Mazda đưa tới thị trường Thái Lan. Việc mẫu SUV điện này xuất hiện tại quốc gia láng giềng cũng mở thêm khả năng CX-6e được quan tâm tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.