Kia K5 2027 ra mắt - bỏ bản cao cấp nhất, tăng giá bán

Video: Giới thiệu mẫu xe Kia K5 2027 mới,

Doanh số Kia K5 tại thị trường Mỹ đang có xu hướng tăng dù phân khúc sedan ngày càng chịu sức ép từ SUV. Tính đến hết tháng 8, mẫu xe đạt 52.611 chiếc bán ra, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bước sang phiên bản 2027, giá khởi điểm của K5 tăng 200 USD, từ 27.490 lên 27.690 USD. Trong khi đó, phiên bản EX từng có giá từ 34.990 USD nay bị loại bỏ, khiến K5 GT trở thành phiên bản cao cấp nhất với giá từ 33.790 USD.

Kia K5 2027 bỏ bản cao cấp nhất, tăng giá bán.

Kia cũng bổ sung gói Convenience Package trị giá 700 USD cho K5 GT-Line. Gói trang bị này bao gồm gương chiếu hậu gập điện, vô-lăng sưởi, ghế trước thông gió, nhớ vị trí ghế lái và ghế hành khách phía trước chỉnh điện 10 hướng.

Tuy nhiên, khách hàng phải lựa chọn thêm GT-Line Premium Package giá 2.200 USD để sử dụng gói Convenience Package. Gói Premium bổ sung hệ thống âm thanh Bose 12 loa, đèn nội thất LED, cửa sổ trời toàn cảnh và mâm 18 inch sơn đen bóng.

Kia cũng bổ sung gói Convenience Package trị giá 700 USD cho K5 GT-Line.

Về động cơ, K5 tiếp tục sử dụng máy xăng 4 xi-lanh 2.5L, cho công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản GT-Line có thể lựa chọn hệ dẫn động 4 bánh.

Trong khi đó, K5 GT hướng đến khách hàng cần hiệu năng cao hơn với động cơ 2.5L tăng áp, công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 421 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Về động cơ, K5 tiếp tục sử dụng máy xăng 4 xi-lanh 2.5L, cho công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Việc loại bỏ bản EX cho thấy Kia đang tiếp tục tinh gọn danh mục K5 tại Mỹ, đồng thời tập trung vào các phiên bản với cấu hình và gói trang bị được điều chỉnh cho đời xe 2027.