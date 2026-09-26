Maserati phát triển xe sang điện mới, công nghệ và khung xe của Trung Quốc

Video: Maserati hợp tác với JAC và Huawei của Trung Quốc sản xuất xe điện mới.

Kế hoạch hợp tác giữa Maserati, Huawei và JAC Motors tại Trung Quốc đang dần chuyển từ ý tưởng sang giai đoạn triển khai cụ thể. Theo các nguồn tin trong ngành, hãng xe sang Italy đã hoàn tất định hướng phát triển hai mẫu xe điện mới, gồm một SUV thuần điện cỡ trung-lớn và một mẫu GT điện cỡ lớn.

Hai mẫu xe này được phát triển nhằm lấp vào những khoảng trống khác nhau trong danh mục sản phẩm của hãng. Trong đó, mẫu SUV sẽ đóng vai trò bổ sung cho Grecale Folgore hiện có, còn mẫu GT được định hướng để nhấn mạnh hơn bản sắc cốt lõi và tinh thần thể thao của thương hiệu, dựa trên nền tảng mà GranTurismo Folgore đã tạo dựng.

Maserati phát triển hai mẫu xe điện mới, dùng công nghệ và khung xe Trung Quốc.

Trong các cuộc thảo luận nội bộ, phương án đưa mẫu GT thuần điện ra thị trường trước đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.

Sự hợp tác giữa ba bên được xây dựng theo hướng chia sẻ thế mạnh. Huawei sẽ cung cấp nền tảng công nghệ thông minh, bao gồm khoang lái số, hệ thống hỗ trợ lái Qiankun ADS và công nghệ truyền động điện.

JAC Motors phụ trách phần kỹ thuật và sản xuất, tận dụng nhà máy đang dùng để chế tạo các mẫu xe Maextro. Trong khi đó, Maserati đảm nhiệm thiết kế, hoàn thiện sản phẩm và khai thác mạng lưới bán hàng toàn cầu.

Maserati đang đẩy nhanh kế hoạch hợp tác với Huawei và JAC để phát triển xe điện SUV và GT mới. Dự án được kỳ vọng giúp hãng giảm chi phí, cải thiện công nghệ.

Đáng chú ý, hai mẫu xe có thể sử dụng chiến lược thương hiệu khác nhau tùy thị trường. Tại Trung Quốc, xe dự kiến mang tên Maextro, còn ở các thị trường quốc tế vẫn sử dụng logo Maserati.

Để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ được hình ảnh của một thương hiệu xe sang, Maserati dự kiến áp dụng hình thức xuất khẩu SKD - tức xe được hoàn thiện một phần trước khi chuyển sang công đoạn lắp ráp cuối cùng.

Theo kế hoạch, phần thân xe chưa sơn sẽ được sản xuất tại nhà máy của JAC ở Hợp Phì, Trung Quốc. Sau đó, các bộ khung này được đưa sang Italy để hoàn thiện, bao gồm lắp đặt nội thất cao cấp và tinh chỉnh hệ thống khung gầm theo tiêu chuẩn của Maserati.

Tại Trung Quốc, xe dự kiến mang tên Maextro, còn ở các thị trường quốc tế vẫn sử dụng logo Maserati.

Các nguồn tin cho biết Maserati vẫn nắm quyền quyết định đáng kể trong khâu phân phối quốc tế. Trung Đông cùng một số thị trường châu Âu như Italy, Pháp và Đức được xem là những khu vực đầu tiên mà hãng nhắm tới. Cách làm này đồng thời có thể giúp Maserati tận dụng tốt hơn năng lực sản xuất tại hai nhà máy lâu đời ở Cassino và Modena.

Màn hợp tác nói trên diễn ra trong bối cảnh Maserati đang đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 2025, lượng xe giao trên toàn cầu của hãng giảm xuống dưới 8.000 chiếc, thấp hơn khoảng 80% so với mức đỉnh năm 2017 và cũng là kết quả thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Tình hình tài chính cũng không mấy khả quan. Maserati ghi nhận khoản lỗ hoạt động sau điều chỉnh 198 triệu euro, trong khi biên lợi nhuận ở mức âm 27,3%.

Để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ được hình ảnh của một thương hiệu xe sang, Maserati dự kiến áp dụng hình thức xuất khẩu SKD.

Trước đó, CEO Stellantis Antonio Filosa từng thừa nhận Maserati cần thêm các đối tác công nghiệp để củng cố tương lai của thương hiệu, thay vì lựa chọn phương án bán lại.

Thông qua việc kết hợp công nghệ thông minh của Huawei với năng lực sản xuất của JAC, Maserati kỳ vọng có thể cải thiện những hạn chế hiện tại về nghiên cứu, phát triển và chuyển đổi số, từ đó từng bước lấy lại vị thế trên thị trường xe sang toàn cầu.