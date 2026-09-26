Đánh giá xe Ford Everest 2026: Thiết kế cơ bắp, giàu công nghệ kèm giá lăn bánh mới nhất

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời của dòng bán tải Ranger. Bước sang thế hệ thứ tư, dòng xe này mang đến sự lột xác toàn diện về cấu trúc kỹ thuật, ngôn ngữ thiết kế lẫn hệ thống tiện nghi, nhằm củng cố vị thế trước các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport và KIA Sorento.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính Ford Everest

Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen và đỏ cam. Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tham khảo cho các phiên bản trong tháng 9/2026:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ ngoại thất cơ bắp và đậm chất việt dã

Thiết kế tổng thể của Ford Everest thế hệ mới toát lên vẻ lực lưỡng khi chiều rộng cơ sở và chiều dài cơ sở đều tăng thêm 50 mm, đạt mức 2.900 mm. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 mm cùng khoảng sáng gầm xe 200 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình phức tạp.

Mặt trước xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối liền dải đèn chiếu sáng ban ngày tạo hình chữ C đặc trưng. Tùy phiên bản, xe được trang bị đèn pha LED hoặc công nghệ LED Matrix thông minh có khả năng tự động điều chỉnh góc chiếu. Vòm bánh xe mở rộng kết hợp cùng mâm hợp kim nhôm kích thước 18 inch hoặc 20 inch tạo nên vẻ bề thế vững chãi.

Đáng chú ý, hệ thống giá nóc của Ford Everest chịu được tải trọng tĩnh lên đến 350 kg và tải trọng động 100 kg khi xe di chuyển, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chở lều trại hoặc hàng hóa cho các chuyến dã ngoại dài ngày.

Không gian cabin hiện đại và giàu tính thực dụng

Khoang nội thất của Ford Everest được tái thiết kế theo hướng trải rộng theo chiều ngang táp-lô, gia tăng cảm giác thoáng đãng. Bề mặt bọc da kết hợp các chi tiết hoàn thiện chỉn chu mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt trội trong phân khúc SUV gia đình.

Trung tâm bảng điều khiển nổi bật với màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,1 inch hoặc 12 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A có hỗ trợ kết nối thông minh và chia đôi hiển thị hình ảnh từ hệ thống camera toàn cảnh. Cụm đồng hồ tốc độ truyền thống được thay thế bằng màn hình kỹ thuật số TFT 8 inch hoặc 12 inch sắc nét.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp. Hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng tích hợp tính năng sưởi và làm mát. Hàng ghế thứ hai có thể trượt lên phía trước và gập tỉ lệ 60:40, giúp việc ra vào hàng ghế thứ ba trở nên thuận tiện. Khi cần không gian chứa đồ lớn, cả hai hàng ghế sau đều có thể gập phẳng hoàn toàn xuống sàn.

Hiệu năng vận hành và hệ truyền động

Ford Everest mang đến hai tùy chọn động cơ dầu dung tích 2.0L để phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau:

Động cơ dầu 2.0L Single Turbo: Cho công suất tối đa 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại dải tua 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Động cơ dầu 2.0L Bi-Turbo: Đạt công suất 209,8 mã lực tại 3.750 vòng/phút cùng mô-men xoắn 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút. Cấu hình này đi cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Xe sở hữu khả năng lội nước sâu tới 800 mm cùng sức kéo tối đa 3.500 kg. Hệ thống treo sau sử dụng liên kết Watt linkage giúp thân xe kiểm soát độ vặn xoắn và dao động ngang ổn định khi vào cua hoặc di chuyển trên đường gồ ghề.

Hệ thống công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái

Dòng SUV của Ford được trang bị gói hỗ trợ an toàn chủ động phong phú, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ đỗ xe tự động. Bảo vệ hành khách trong khoang là hệ thống 7 túi khí cùng kết cấu khung xe bằng thép cường độ cao.

Ngoài ra, ứng dụng kết nối FordPass cho phép chủ xe quản lý phương tiện từ xa thông qua điện thoại thông minh, bao gồm việc kiểm tra tình trạng dầu máy, định vị vị trí xe, khóa/mở cửa và đề nổ khởi động điều hòa từ xa.

Nhận định chung

Ford Everest 2026 tiếp tục là sự lựa chọn sáng giá trong nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời nhờ thiết kế bề thế, trải nghiệm tiện nghi tiệm cận xe sang và hệ thống an toàn hiện đại. Dù giá bán nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc, giá trị sử dụng và khả năng vận hành việt dã bền bỉ vẫn là yếu tố giúp mẫu xe này duy trì sức hút lớn trên thị trường.