Mark Zuckerberg liên tục đổi đồng hồ 'hàng hiếm' trong tháng 9

Chỉ trong tháng 9, Mark Zuckerberg liên tiếp xuất hiện với 3 mẫu đồng hồ cao cấp đến từ H. Moser & Cie., Grönefeld và Voutilainen. Các lựa chọn của CEO Meta đều đến từ những tên tuổi đồng hồ độc lập, trong đó có mẫu sản xuất giới hạn và cả thiết kế độc bản. Ảnh: NBC News.

Tại hội nghị dành cho nhà phát triển Meta Connect ở Menlo Park (California, Mỹ) ngày 24/9, Zuckerberg đeo H. Moser & Cie. Streamliner Tourbillon Concept Ceramic. Mẫu đồng hồ được thương hiệu Thụy Sĩ giới thiệu hồi tháng 2, đánh dấu lần đầu H. Moser & Cie. sử dụng ceramic cho toàn bộ vỏ và dây đeo. Đồng hồ có đường kính 40 mm, nổi bật với mặt số Grand Feu enamel đỏ fumé tương phản với lớp vỏ ceramic màu xám anthracite. Để tạo kết cấu cho mặt số, hãng khắc họa tiết dạng búa trên nền vàng trắng trước khi phủ nhiều lớp men. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Theo phong cách Concept đặc trưng của hãng Thụy Sĩ với mặt số không có logo, cọc số hay các dòng chữ thường thấy trên đồng hồ. Thay vào đó, flying tourbillon tại góc 6 giờ thành điểm nhấn chính. Streamliner Tourbillon Concept Ceramic mang mã tham chiếu 6805-2100, thuộc bộ sưu tập thường trực và có giá niêm yết 89.000 CHF (khoảng 107.000 USD), chưa bao gồm thuế. Ảnh: H. Moser & Cie.

Ngày 23/9, trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Zuckerberg được phát hiện đeo một thiết kế khác là Grönefeld 1941 Grönograaf. Đây là mẫu chronograph đầu tiên của thương hiệu đồng hồ độc lập Hà Lan do hai anh em Bart và Tim Grönefeld sáng lập. Ra mắt năm 2022, đồng hồ có đường kính 40 mm, dày 11,3 mm với cách bố trí mặt số bất đối xứng. Bộ kim giờ, phút nằm ở vị trí 1 giờ, kim giây nhỏ tại 9 giờ, báo mức năng lượng tại 11 giờ và bộ đếm chronograph 30 phút ở vị trí 6 giờ. Ảnh: NBC News.

Bộ máy lên cót tay G-04 gồm 408 linh kiện, được Grönefeld thiết kế, sản xuất, hoàn thiện và lắp ráp tại Oldenzaal (Hà Lan). Bộ máy sử dụng bánh xe cột và cơ chế ly hợp ngang, hoạt động ở tần số 3 Hz, dự trữ năng lượng 53 giờ. Grönefeld còn phát triển cơ chế “soft reset” nhằm hạn chế lực tác động lên linh kiện khi đưa chronograph trở về vị trí 0. Đồng hồ được sản xuất giới hạn, phiên bản thép không gỉ có 188 chiếc, giá công bố khi ra mắt là 155.000 EUR (khoảng 176.000 USD), trong khi bản tantalum chỉ gồm 25 chiếc, giá 165.000 EUR (khoảng 187.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Trước hai lần xuất hiện trên, đầu tháng 9, CEO Meta đã gây chú ý với một mẫu đồng hồ khác. Trong podcast Sources của nhà báo công nghệ Alex Heath, tỷ phú trẻ đeo chiếc Voutilainen 28GML “SOUYOU”, thiết kế độc bản của thương hiệu Thụy Sĩ. Khác với hai mẫu đồng hồ tập trung vào cơ cấu cơ khí kể trên, điểm nhấn của 28GML “SOUYOU” nằm ở nghệ thuật trang trí mặt số. Phần này được nghệ nhân Tatsuo Kitamura thực hiện bằng sơn mài Nhật Bản, kết hợp các kỹ thuật thủ công truyền thống như Maki-e và Raden. Ảnh: Sources.

Quá trình chế tác sử dụng sơn lấy từ nhựa cây, bột vàng, những lát vàng cắt thủ công cùng các mảnh vỏ bào ngư New Zealand và ốc biển. Độ phức tạp trong khâu hoàn thiện từng giúp chiếc cỗ máy giành giải Artistic Crafts (Métiers d’Art) tại Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2025, giải thưởng thường được ví như “Oscar của ngành đồng hồ”. Ở thời điểm ra mắt năm 2025, chiếc đồng hồ được định giá 250.000 CHF (khoảng 304.000 USD). Ảnh: GPHG.