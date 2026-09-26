Thấy gì khi Bentley ra mắt mẫu xe điện đầu tiên?

Bentley vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên - Bentley Torcal, trong nỗ lực thăm dò nhu cầu của nhóm khách hàng siêu giàu đối với phương tiện không phát thải mà không phải từ bỏ những đặc trưng thiết kế đã định hình thương hiệu xe sang Anh Quốc.

Chiến lược của Bentley Torcal khác gì so với Ferrari Luce?

Bentley Torcal xuất hiện chỉ vài tháng sau khi mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari nhận được những phản ứng trái chiều từ một bộ phận người hâm mộ. Đa số chủ xe và giới sưu tập chê bai Ferrari Luce vì thiết kế có ít điểm tương đồng với những mẫu xe thể thao động cơ xăng truyền thống của hãng siêu xe Italy.

Đa số chủ xe và giới sưu tập chê bai Ferrari Luce vì thiết kế có ít điểm tương đồng với những mẫu xe thể thao động cơ xăng truyền thống của hãng siêu xe Italy, thậm chí ví von chiếc xe giống như "con chuột Apple" hay "máy hút bụi".

Trái lại, mẫu EV đầu tiên của Bentley vẫn dễ dàng được nhận diện là một thành viên trong gia đình thương hiệu. Xe duy trì nhiều đường nét quen thuộc trên các mẫu xe động cơ đốt trong, trong đó có cụm đèn hình kim cương được thiết kế gợi liên tưởng đến lưới tản nhiệt truyền thống, dù xe điện không cần bộ phận này để làm mát động cơ.

Bentley cũng tạo ra trải nghiệm âm thanh mô phỏng động cơ V8 bằng hệ thống âm thanh lấy cảm hứng từ tiếng trống định âm trong dàn nhạc. Những tiếng trống phụ được bổ sung và tăng nhịp khi xe tăng tốc nhằm tạo cảm giác tương tự quá trình động cơ đốt trong lên vòng tua.

CEO Dr. Frank-Steffen Walliser cho biết Torcal có thiết kế tương đồng với các sản phẩm hiện tại của thương hiệu, thay vì giới thiệu một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, vốn chưa chắc thuyết phục được giới thượng lưu.

CEO Dr. Frank-Steffen Walliser nói với Reuters: "Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một chiếc Bentley trước tiên. Chúng tôi nhận thấy khách hàng không yêu cầu một chiếc xe hoàn toàn khác chỉ vì nó sử dụng động cơ điện".

Phân khúc siêu sang không mấy "mặn mà" với xe điện

Trước Ferrari, Rolls-Royce, thương hiệu thuộc tập đoàn BMW, là hãng xe siêu sang lớn đang phân phối xe điện với mẫu coupe Rolls-Royce Spectre. Lamborghini, cũng thuộc tập đoàn Volkswagen như Bentley, đã trì hoãn mẫu EV đầu tiên đến cuối thập niên này.

Bentley từng trì hoãn kế hoạch ra mắt EV đầu tiên đến năm 2026 và từ bỏ mục tiêu chuyển hoàn toàn sang xe điện vào năm 2030, với lý do khách hàng chưa sẵn sàng cho sự thay đổi này.

McLaren hồi tuần trước cho biết không có kế hoạch phát triển xe điện, với cả 2 thương hiệu đều viện dẫn nhu cầu hạn chế từ khách hàng. Bentley từng trì hoãn kế hoạch ra mắt EV đầu tiên đến năm 2026 và từ bỏ mục tiêu chuyển hoàn toàn sang xe điện vào năm 2030, với lý do khách hàng chưa sẵn sàng cho sự thay đổi này.

Trong khi Ferrari Luce có giá khởi điểm khoảng 628.000 USD, Bentley Torcal nằm ở nhóm giá thấp hơn trong danh mục sản phẩm của hãng, với mức khởi điểm khoảng 230.000 USD. Theo CEO Walliser, mức giá này giúp Torcal trở thành một mẫu Bentley "dễ tiếp cận hơn", qua đó mở rộng thương hiệu tới những thị trường khách hàng mới.

Ai là khách hàng tiềm năng của SUV điện Bentley Torcal?

Bentley cho biết đã giới thiệu Torcal tới khách hàng hiện hữu cũng như những khách hàng tiềm năng. Mẫu xe nhận được sự quan tâm đáng kể tại châu Âu, Trung Đông và các bang có tỷ lệ sử dụng xe điện cao ở Mỹ. Hãng dự kiến bắt đầu chiến dịch ra mắt Torcal tại Trung Quốc trong năm tới.

Bentley Torcal nhận được sự quan tâm đáng kể tại châu Âu, Trung Đông và các bang có tỷ lệ sử dụng xe điện cao ở Mỹ. Hãng dự kiến bắt đầu chiến dịch ra mắt mẫu xe điện này tại Trung Quốc trong năm tới.

Khoảng một nửa số người quan tâm đến Torcal là khách hàng hiện tại của Bentley, trong đó có những người muốn sở hữu một mẫu EV mới hoặc thay thế một chiếc xe trong dàn xe của mình. Khoảng 50% còn lại là khách hàng mới chưa từng sở hữu xe Bentley.

Để sản xuất mẫu BEV đầu tiên, Bentley đã đầu tư khoảng 465 triệu USD vào nhà máy tại Crewe. Khoản đầu tư được công bố chỉ vài ngày sau khi McLaren công bố kế hoạch đầu tư khoảng 665 triệu USD tại Anh, trong khi Nissan cho biết sẽ chi khoảng 226 triệu USD để sản xuất một mẫu xe mới tại nước này.

Khi hiệu suất, khả năng kết nối hay phạm vi hoạt động ngày càng trở nên phổ biến, thiết kế, cảm giác vận hành, âm thanh và những giá trị gắn với thương hiệu có thể vẫn là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của một chiếc xe siêu sang.

Nếu Ferrari Luce gây chú ý với thiết kế khác biệt cùng mức giá khởi điểm đắt đỏ, Bentley Torcal lại đi theo hướng thận trọng hơn khi duy trì nhiều dấu ấn nhận diện của thương hiệu, đồng thời có giá khởi điểm dễ tiếp cận hơn. Sự khác biệt này cho thấy với phân khúc siêu sang, bài toán điện hóa không đơn thuần nằm ở việc đưa công nghệ mới vào xe, mà còn là khả năng chuyển đổi công nghệ đó thành một trải nghiệm đủ đặc biệt để khách hàng cảm nhận được giá trị của thương hiệu.