Tin xe 26/9: BYD hé lộ sedan siêu sang đối đầu với Rolls-Royce

BYD hé lộ sedan siêu sang đấu Rolls-Royce Phantom

Thương hiệu hạng sang Yangwang thuộc BYD vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên về mẫu sedan đầu bảng đang trong quá trình phát triển. Mẫu xe điện này thu hút sự chú ý khi sở hữu thiết kế bề thế cùng kiểu cửa mở ngược đặc trưng vốn thường thấy trên dòng siêu sang Rolls-Royce Phantom.

Mẫu sedan siêu sang của BYD dự kiến đối đầu trực tiếp với Rolls Royce Phantom.

Phần đầu xe mang ngôn ngữ thiết kế của Yangwang với cụm đèn chiếu sáng LED nhiều tầng. Trên nóc xe xuất hiện cảm biến LiDAR để phục vụ hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến DiPilot 600 (còn được BYD gọi là “God’s Eye”).

Đáng chú ý, đây nhiều khả năng sẽ là mẫu xe tiên phong của BYD ứng dụng công nghệ pin thể rắn (SSB). Theo kế hoạch, dòng sedan siêu sang này dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào năm 2027, trong khi các phiên bản thông thường dùng pin LFP Blade 2.0 sẽ được bán song song với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Nissan X-Trail 2027 ra mắt, bản hybrid tiêu thụ 6,2 lít/100 km

Nissan vừa giới thiệu Rogue 2027 (X-Trail) tại thị trường Bắc Mỹ với giá khởi điểm từ 35.490 USD (quy đổi khoảng 923 triệu đồng). Ngoại thất thay đổi toàn diện với lưới tản nhiệt tổ ong không còn viền chrome, dải LED định vị xếp theo họa tiết 2-3, cột C tạo hình gợi nhắc núi Phú Sĩ và cụm đèn hậu đồ họa mới.

Nissan X-Trail 2027 thay đổi toàn diện về thiết kế.

Khoang nội thất nâng cấp công nghệ với màn hình kép 12,3 inch tiêu chuẩn (tùy chọn 14,3 inch), dàn âm thanh Bose 10 loa, sạc không dây nam châm và hệ thống ProPilot ADAS hỗ trợ chuyển làn tự động. Hãng vẫn giữ lại các cụm phím bấm vật lý cho những chức năng như điều chỉnh điều hòa và âm lượng.

Không gian nội thất của Nissan X-Trail 2027.

Về vận hành, bản hybrid e-Power sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp công suất 148 mã lực có vai trò làm máy phát, nạp điện cho bộ pin 1,67 kWh. Hai mô-tơ điện dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD mang lại tổng công suất 225 mã lực, giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp ước tính chỉ 6,2 lít/100 km.

McLaren làm mới bộ nhận diện thương hiệu

Hãng siêu xe Anh quốc McLaren vừa chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Thiết kế sử dụng phông chữ tùy chỉnh McLaren Sans, viết hoa toàn bộ và có nét gạch ngang đặc trưng bên dưới chữ C. Chi tiết này lấy cảm hứng trực tiếp từ biển hiệu trạm dịch vụ do cha mẹ nhà sáng lập Bruce McLaren từng điều hành tại Auckland, New Zealand.

Logo mới của McLaren lấy cảm hứng từ bảng hiệu trạm dịch vụ của cha mẹ nhà sáng lập Bruce McLaren.

Biểu tượng Speedmark hình lưỡi liềm đặc trưng vẫn được duy trì. Bảng màu nhận diện được làm mới thêm với các sắc độ cam Papaya, đỏ Ember và xanh Midnight, lấy cảm hứng từ tư liệu lưu trữ lịch sử của Bruce McLaren. Bộ nhận diện này đóng vai trò nền tảng cho chiến lược ra mắt các dòng xe mới của hãng, bao gồm cả các mẫu xe SUV trong tương lai.