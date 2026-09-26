SUV hạng C công suất 211 mã lực, giá hơn 540 triệu đồng

Citroen C5 Aircross 2027 không có nhiều thay đổi về thiết kế so với đời cũ. SUV hạng C này tiếp tục duy trì phong cách bề mặt mở rộng đặc trưng, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với logo thương hiệu đặt ở trung tâm, kết hợp cùng lưới tản nhiệt hai thanh kéo dài về hai bên và liên kết trực quan với cụm đèn pha.

Citroen C5 Aircross 2027.

Cách bố trí này giúp phần đầu xe có diện mạo liền mạch, đồng thời tạo dấu ấn nhận diện riêng cho mẫu SUV. Điểm mới đáng chú ý nằm ở màu ngoại thất tím Iris, bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng bên cạnh các màu hiện có. Xe có kích thước dài 4.510 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.705 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.730 mm.

Bên trong cabin, Citroen C5 Aircross 2027 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch kết hợp màn hình điều khiển trung tâm 10 inch. Hệ thống kết nối thông minh C-Connect 4.0 được tích hợp nhằm cung cấp các tính năng giải trí và kết nối cho người dùng.

Mẫu xe mới cũng bổ sung tùy chọn nội thất trắng Louvre, kết hợp ghế bọc vật liệu da thân thiện với môi trường và ghế trước chỉnh điện 8 hướng. Không gian khoang hành lý có dung tích từ 516 lít và có thể mở rộng lên tối đa 1.310 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng cả nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Citroen C5 Aircross 2027 nằm ở hệ thống công nghệ thông minh. Tất cả các phiên bản đều được trang bị chìa khóa kỹ thuật số, cho phép người dùng sử dụng thiết bị thông minh để thực hiện các chức năng liên quan đến xe.

Bên cạnh đó là hệ thống xe thông minh dựa trên điện toán đám mây và hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Các tính năng hỗ trợ đỗ xe gồm camera toàn cảnh 360 độ và chế độ hiển thị khung gầm trong suốt, giúp người lái quan sát khu vực xung quanh cũng như địa hình bên dưới xe thuận tiện hơn trong những tình huống cần di chuyển hoặc đỗ xe ở không gian hẹp.

C5 Aircross 2027 tiếp tục sử dụng hai tùy chọn máy xăng tăng áp 1,6 và 1,8 lít, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Động cơ 1,6 lít có công suất tối đa 175 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, trong khi động cơ 1,8 lít với công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm.

Cả hai động cơ đều được trang bị các công nghệ nhằm tối ưu khả năng vận hành và hiệu suất, bao gồm tăng áp kép, hệ thống nâng van biến thiên liên tục CVVL, hệ thống điều chỉnh thời điểm đóng mở van biến thiên liên tục CVVT và hệ thống dẫn động xích thế hệ mới.

Bên cạnh hệ thống động lực, Citroen C5 Aircross 2027 còn được trang bị các công nghệ hỗ trợ vận hành như hệ thống cân bằng điện tử Bosch ESP 9.3, hệ thống kiểm soát độ bám đường thích ứng đa địa hình Grip Control và hệ thống ổn định thủy lực thích ứng PHC. Những trang bị này được kết hợp nhằm cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và độ ổn định trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.