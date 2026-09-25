SUV công suất 462 mã lực, trang bị tối tân, giá gần 930 triệu đồng

Về thiết kế, Aistaland GX7 2027 mang phong cách coupe-SUV với phần đầu xe có kiểu dáng khí động học, kết hợp các khe hút gió bố trí hai bên cản trước. Điểm nhấn ở phía trước là cụm đèn pha chiếu hình thông minh kép độ phân giải cao. Khi mở khóa, xe có thể trình chiếu thông điệp chào mừng với hình ảnh thú cưng Qiqi trên mặt đường, tạo thêm nét riêng cho mẫu xe.

Thân xe sở hữu đường mái chia thành hai phần, các đường nét kéo dài liền mạch từ đầu đến đuôi, tay nắm cửa bán ẩn, bộ mâm sáu chấu kép và kẹp phanh màu đỏ. Xe có kích thước dài 5.099 mm, rộng 2.006 mm, cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 3.070 mm, qua đó tạo nền tảng cho một không gian nội thất rộng rãi.

Aistaland GX7 2027.

Ở phía sau, cụm đèn hậu liền mạch mang tên “cánh vòm” kết hợp các dải ánh sáng khuếch tán cùng đèn LED màu xanh dương dạng thác nước ADS. Aistaland GX7 được cung cấp 6 màu ngoại thất gồm đen Pamir, trắng Meili, bạc Chaka, tím Provence, xanh Baikal và tím Edinburgh.

Bên trong khoang cabin, mẫu SUV mới có 3 lựa chọn màu sắc gồm be bình minh, cam mặt trời và tím thiên hà. Thiết kế nội thất theo phong cách buồng lái bao quanh, kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng 5 lớp dạng thác nước. Vật liệu sử dụng trong cabin cũng được chú trọng, với các chi tiết viền vân tre trên bảng điều khiển trung tâm, trần xe bọc vải nhung và ghế cùng những khu vực thường xuyên tiếp xúc được phủ da microfiber. Các đường viền và nút chức năng sử dụng lớp hoàn thiện mạ điện bạc mờ, trong khi tấm ốp cửa được bọc vật liệu PVC và kết hợp với lưới loa bằng hợp kim nhôm chải xước.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Aistaland GX7 2027 là hệ thống buồng lái thông minh HarmonySpace 6 được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Hệ thống này kết hợp màn hình hiển thị thực tế tăng cường trên kính chắn gió kích thước 88 inch, hai màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch của Huawei cùng một màn hình thông minh dành cho hành khách.

Hệ thống đi kèm thú cưng Qiqi và trợ lý ảo Xiaoyi, hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ, điều khiển bằng giọng nói và nhiều hình thức tương tác như trò chuyện, hát. Xe còn có hệ thống âm thanh tương tác Huawei Sound AI, hiệu ứng ánh sáng vòng sao, tính năng karaoke không cần micro và khả năng điều chỉnh âm thanh bằng AI theo thời gian thực. Các trang bị giải trí đáng chú ý khác gồm máy chiếu laser Huawei Xscene 2K 32 inch, màn hình lớn bên ngoài 46 inch và hệ thống 21 loa Huawei Sound.

Không gian nội thất được Aistaland GX7 hướng tới tính linh hoạt. Chỉ bằng một thao tác chạm, hàng ghế sau có thể tự động gập xuống trong khoảng 20 giây để tạo thành mặt phẳng dài 1,7 m và rộng 1,1 m. Cơ cấu này phối hợp giữa đệm ghế, tựa lưng, chỗ để chân và tựa đầu nhằm tạo ra mặt sàn liền mạch, không xuất hiện gờ hoặc độ dốc đáng kể.

Sau khi gập, hệ thống có thể thiết lập lại bằng một thao tác chạm, trong khi rèm che riêng tư giúp biến khu vực này thành không gian nghỉ ngơi. Nhà sản xuất cho biết xe có hơn 12 cách bố trí không gian khác nhau, phù hợp từ nhu cầu sử dụng hàng ngày đến những chuyến cắm trại.

Hàng ghế sau còn được trang bị ghế không trọng lực với góc ngả tối đa 142 độ, chỗ để chân có thể kéo dài hoàn toàn và các cánh bên điều khiển bằng điện. Hệ thống massage 16 điểm, gồm 10 điểm ở tựa lưng và 6 điểm ở đệm ngồi, cung cấp 5 chế độ massage cùng 3 mức cường độ.

GX7 2027 có tổng cộng 50 ngăn chứa đồ, trong đó khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 868 lít, bao gồm 138 lít không gian chìm, và có thể mở rộng tối đa lên 2.215 lít. Một số trang bị tiện dụng khác gồm tủ lạnh ô tô hai mặt mở dung tích 10 lít, hoạt động trong dải nhiệt độ từ -6 đến 50 độ C, hệ thống cấp điện ngoài trời V2L công suất 6 kW và nhiều điểm kết nối để lắp phụ kiện. Màn chắn gập dành cho hàng ghế sau cũng có thể được lựa chọn nhằm phục vụ các nhu cầu sử dụng đa dạng.

Aistaland GX7 cũng được tích hợp chức năng chăm sóc trẻ em của HarmonyOS. Thông qua các cảm biến và thiết bị bên trong cabin, hệ thống có thể theo dõi tình trạng hành khách phía sau theo thời gian thực, nhận diện một số hành vi nguy hiểm như trẻ em đưa tay ra ngoài cửa sổ đang mở và phát cảnh báo. Khi phát hiện trẻ đã ngủ, hệ thống còn có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ, âm lượng và ánh sáng trong cabin nhằm tạo môi trường phù hợp hơn.

Aistaland GX7 2027 sử dụng hệ thống Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 5 cùng cấu hình cảm biến radar bốn tia laser. Hệ thống gồm radar laser hình ảnh đường dẫn quang kép 896 dòng, radar laser trạng thái rắn độ chính xác cao và radar sóng milimet phân tán. Theo thông tin từ nhà sản xuất, hệ thống có khả năng nhận diện vật cản nhỏ tới 14 cm ở khoảng cách 120 m, đồng thời nhận biết những vật thể có hình dạng bất thường như cột chắn thấp, cành cây treo hoặc giới hạn chiều cao tại bãi đỗ xe ngầm.

Hệ thống cũng được thiết kế để duy trì khả năng phát hiện vật thể và hỗ trợ phanh trong các điều kiện tầm nhìn kém như mưa, sương mù và bão cát. Các tính năng hỗ trợ lái bao gồm NCA/RCA trong đô thị, NCA trên cao tốc, đỗ xe từ điểm này sang điểm khác phiên bản 3.0, đỗ xe thông minh trong nhiều tình huống và hệ sinh thái hỗ trợ lái bao phủ từ di chuyển hàng ngày đến đường cao tốc và đỗ xe tự động.

Về an toàn thụ động, mẫu SUV mới sử dụng kết cấu thân xe dạng khung bảo vệ, với thép cường độ cao và hợp kim nhôm chiếm 90,3% tổng thể thân xe. Độ bền thân xe tối đa đạt 2.200 MPa. Xe được trang bị vòng cửa định hình nhiệt tích hợp và cấu trúc dầm chống va chạm kép ở cửa bên. Hệ thống an toàn còn bao gồm 11 túi khí và hệ thống tránh va chạm toàn diện CAS 5.0.

Aistaland GX7 2027 sử dụng động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít đóng vai trò bộ mở rộng phạm vi hoạt động, kết hợp với nhiều cấu hình mô-tơ điện. Phiên bản dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện có công suất tối đa 272 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu 5,75 lít/100 km khi pin được sạc đầy.

Phiên bản dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện có tổng công suất 462 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây và tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu 6,05 lít/100 km. Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh với ba mô-tơ điện đạt tổng công suất lên tới 550 kW, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây và có mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu 6,15 lít/100 km khi pin được sạc đầy.

Về pin và phạm vi hoạt động, Aistaland GX7 có hai lựa chọn gồm pin lithium sắt phosphate dung lượng 52 kWh và pin lithium ternary 67 kWh. Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 800V 5C, với thời gian sạc từ 30% lên 80% lần lượt khoảng 15 phút và 10 phút tùy cấu hình pin.

Phiên bản một mô-tơ có phạm vi hoạt động thuần điện 340 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.580 km theo tiêu chuẩn CLTC. Phiên bản hai mô-tơ có phạm vi thuần điện 325 km và tổng phạm vi 1.500 km, trong khi bản ba mô-tơ đạt 385 km chạy điện và tổng phạm vi 1.530 km. Những thông số này giúp Aistaland GX7 hướng tới cả nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị lẫn những hành trình đường dài.

Cuối cùng, Aistaland GX7 2027 sử dụng nền tảng khung gầm Qiankun Chitu của Huawei, tích hợp mạng lưới cảm biến và khả năng dự đoán nhằm giảm tác động từ ổ gà cũng như các nguy cơ va chạm. Hệ thống này phối hợp với công nghệ hỗ trợ lái ADS để chủ động điều chỉnh độ cứng hệ thống treo theo điều kiện mặt đường.

GX7 2027 sử dụng hệ thống treo độc lập đa liên kết với tay đòn kép phía trước và tay đòn chữ H phía sau, kết hợp lò xo khí kín hai khoang cùng giảm xóc có khả năng điều chỉnh độ giảm chấn liên tục và thay đổi chiều cao xe. Hệ thống trợ lực lái điện tử DP-EPS hiệu suất cao cũng được trang bị nhằm cải thiện độ chính xác và ổn định khi vận hành.