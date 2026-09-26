Hơn 32.000 xe BYD Shark 6 buộc phải triệu hồi do lỗi nguy hiểm

Theo Carscoops, toàn bộ số xe BYD Shark 6 này đều được bán trong khoảng thời gian hai năm kể từ thời điểm ra mắt thị trường. Đây là một trong những đợt triệu hồi quy mô lớn nhất mà hãng xe Trung Quốc từng thực hiện tại Australia.

Lỗi dẫn đến triệu hồi bắt nguồn từ dây cáp đỡ lốp dự phòng dưới gầm xe bị mòn bất thường. Cơ quan chức năng xác định việc lắp đặt trang bị này trên BYD Shark 6 không đúng cách, đặt sai vị trí khay đựng hoặc sử dụng lực siết không đủ.

Trong quá trình xe vận hành, những dao động và ma sát liên tục cũng khiến dây cáp có thể đứt, từ đó dẫn đến lốp dự phòng có thể bị rơi khỏi xe.

Mẫu xe bán tải BYD Shark 6 tại thị trường Australia - Ảnh: Drive

Đợt triệu hồi sẽ thực hiện đối với toàn bộ 32.009 xe đã bán ra thị trường, bao gồm tất cả phiên bản như Premium, Performance và Dynamic. Chủ sở hữu mẫu xe bán tải này được khuyến cáo tháo lốp dự phòng ra khỏi xe trong quá trình chờ khắc phục lỗi.

Hãng xe Trung Quốc cho biết, thời gian lắp đặt bộ giá đỡ mới cho mỗi chiếc xe dự kiến sẽ chỉ mất khoảng 30 phút. Tuy nhiên, chủ xe có thể phải để xe lại các trung tâm dịch vụ tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Trước đó, BYD cũng đã từng phải triệu hồi mẫu xe Atto 3 tại thị trường Australia ngay sau khi hãng xe này chính thức hiện diện ở xứ sở chuột túi. Nguyên nhân dẫn đến việc mẫu xe BYD Atto 3 phải triệu hồi là do lỗi tại bộ phận cố định ghế trẻ em ở hàng ghế sau.

Shark 6 là mẫu bán tải đầu tiên của BYD. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp với 2 motor điện, tổng công suất đạt 430 mã lực và mô-men xoắn đạt 650 Nm. Gói pin

Gói pin trang bị trên BYD Shark 6 cung cấp tầm hoạt động thuần điện tối đa 100 km, tổng quãng đường di chuyển đạt 840 km với pin đầy và bình xăng đầy. Tuy nhiên, đây là phạm vi di chuyển được hãng xe Trung Quốc công bố theo chu trình NEDC, quãng đường vận hành thực tế có thể sẽ ngắn hơn đáng kể.