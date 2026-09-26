[GALLERY] Nissan Pixo trở lại dưới dạng ôtô điện giá rẻ, chạy gần 260km/sạc

Hãng xe Nissan Nhật Bản đang tái sử dụng một tên gọi cũ cho mẫu xe điện đô thị mới, đó là Pixo. Về cơ bản, Nissan Pixo 2027 mới là phiên bản song sinh của Renault Twingo E-Tech và nằm trong cùng gia đình với Dacia Spring EV.

Đúng như tên gọi, Nissan Pixo 2027 sở hữu thiết kế theo phong cách điểm ảnh (pixel) cùng công nghệ hiện đại. Sử dụng nền tảng khung gầm của Renault 5, mẫu xe điện này được định vị thấp hơn đàn anh Nissan Micra. Nissan Pixo sở hữu chiều dài chỉ 3.796 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.492 mm. So với Renault Twingo, xe chỉ dài hơn 7 mm.

Thiết kế ngoại thất tổng thể của Nissan Pixo khá giống với Renault Twingo E-Tech. Từ kính cửa sổ, nóc và phần lớn thân xe đều khiến người ta nghĩ ngay tới Renault Twingo E-Tech. Trong khi đó, các nhà thiết kế của Nissan chỉ tập trung thay đổi phần đầu và đuôi xe.

Nissan Pixo thay thế những đường nét bo tròn cùng cụm đèn pha kiểu “mắt ếch” của Twingo bằng phần đầu xe vuông vức, không có lưới tản nhiệt. Cụm đèn pha vuông vắn với đồ họa LED chéo lấy cảm hứng từ các điểm ảnh trong khi cản trước sở hữu bề mặt gọn gàng cùng các chi tiết ốp nhựa xung quanh hốc hút gió trung tâm.

Ngoại trừ chắn bùn trước và bộ mâm hợp kim mang phong cách tương lai, phần thân xe không che giấu được nguồn gốc Renault. Tuy nhiên, phần đuôi xe lại được trang bị cụm đèn hậu thiết kế lại và cửa cốp đơn giản hơn, gợi nhớ đôi chút đến Nissan Micra K12 ra đời từ những năm 2000.

Bên trong xe, mặt táp-lô, vô lăng và khoang lái kỹ thuật số tích hợp ứng dụng Gemini đều được phát triển từ mẫu xe song sinh Renault Twingo. Hàng ghế sau có thể ngả và gập cũng được giữ nguyên, giúp tăng tính thực dụng cho mẫu xe điện đô thị.

Nissan cho biết Pixo có dung tích khoang hành lý 356 lít, bao gồm ngăn chứa dây sạc dung tích 50 lít, cộng thêm 18 lít không gian chứa đồ trong khoang hành khách. Ngoài ra, xe còn có 23 chi tiết thú vị được ẩn giấu để chủ xe khám phá. Bên dưới lớp vỏ, Nissan Pixo giống hệt Renault Twingo và Dacia Spring.

Xe được trang bị 1 mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất tối đa 81 mã lực. Trong khi đó, pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 27,5 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 259 km theo tiêu chuẩn WLTP. Mẫu xe điện này tương thích với sạc nhanh DC công suất 50 kW, cho phép nạp pin từ 15-80% trong 28 phút.

Nissan Pixo sẽ được bán tại châu Âu và Anh với hoạt động sản xuất diễn ra tại nhà máy Novo Mesto ở Slovenia. Đây cũng là nơi xuất xưởng của Renault Twingo và Dacia Spring. Thông tin về giá bán và đặt cọc sẽ được công bố từ tháng 12/2026 trở đi. Mẫu xe điện mới của Nissan nhiều khả năng sẽ có giá khởi điểm dưới 20.000 Euro (22.800 USD).

Pixo thế hệ đầu tiên là mẫu xe đã được bán tại châu Âu từ năm 2009 đến 2013. Bản thân Nissan Pixo thế hệ cũ cũng là một mẫu hatchback đô thị đổi tên. Tuy nhiên, mẫu xe này dựa trên Suzuki Alto và được trang bị động cơ xăng 1.0L. Bảng màu ngoại thất của Nissan Pixo được bổ sung hai màu mới là tím Wonder Purple và xanh dương Gear Blue.

Video: Giới thiệu mẫu xe điện Nissan Pixo mới.