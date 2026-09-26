Nissan hồi sinh tên Pixo với mẫu xe điện đô thị mới

Nissan trình làng Pixo mới, xe điện chạy 259 km mỗi lần sạc. (Ảnh: Nissan)

Nissan Pixo là mẫu xe điện đô thị mới được phát triển cho thị trường châu Âu và Anh, nằm dưới Micra thế hệ mới trong danh mục sản phẩm của Nissan. Xe sử dụng chung nền tảng với Renault Twingo E-Tech và có quan hệ kỹ thuật với Dacia Spring.

Với chiều dài 3.796 mm và chiều dài cơ sở 2.492 mm, Pixo chỉ dài hơn Renault Twingo 7 mm. Phần kính cửa, kết cấu mui và phần lớn thân xe gần như được giữ nguyên từ mẫu xe Renault, trong khi Nissan tập trung tạo khác biệt ở phần đầu và đuôi.

Pixo có thiết kế vuông vức, với cụm đèn pha hình vuông sử dụng đồ họa LED lấy cảm hứng từ pixel. Xe không có lưới tản nhiệt truyền thống, trong khi cản trước kết hợp các mảng ốp nhựa. Phía sau, cụm đèn hậu và cửa cốp được thiết kế lại, cùng các chi tiết ốp mang đặc trưng Nissan.

Khoang cabin tiếp tục sử dụng nhiều chi tiết tương đồng Renault Twingo, gồm bảng táp-lô, vô-lăng và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Hệ thống giải trí hỗ trợ tích hợp Gemini. Ghế sau có thể ngả và gập. Khoang hành lý có dung tích 356 lít, trong đó có ngăn riêng 50 lít dành cho dây sạc, cùng 18 lít không gian chứa đồ trong cabin.

Về vận hành, Pixo sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất 81 mã lực, tương đương 60 kW hoặc 82 PS. Bộ pin lithium-sắt-phốt phát (LFP) dung lượng 27,5 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 259 km theo chuẩn WLTP.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 50 kW, cho phép tăng dung lượng pin từ 15% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Nissan Pixo được sản xuất tại nhà máy Novo Mesto ở Slovenia, cùng địa điểm với Renault Twingo và Dacia Spring. Giá bán và thời điểm mở đặt trước dự kiến được Nissan công bố từ tháng 12/2026. Dựa trên mức giá của Renault Twingo, Pixo được dự kiến có giá khởi điểm dưới 20.000 euro.

Tên Pixo từng được Nissan sử dụng tại châu Âu giai đoạn 2009-2013 cho một mẫu hatchback chạy xăng 1.0L, thực chất là phiên bản đổi tên từ Suzuki Alto.