SUV dài hơn 4,7 mét, động cơ hybrid, trang bị LiDAR, giá gần 400 triệu đồng

Geely Boyue L 2027 có tổng cộng 9 phiên bản, gồm 5 phiên bản chạy xăng với giá niêm yết từ 99.900-129.900 Nhân dân tệ (tương đương 386,55-502,63 triệu đồng). Trong khi đó, biến thể hybrid có 4 phiên bản, giá niêm yết từ 106.900-136.900 Nhân dân tệ (413,63-529,71 triệu đồng).

Geely Boyue L 2027.

Geely cho biết, Boyue L mới được nâng cấp hơn 200 hạng mục, bao gồm 8 thay đổi về thiết kế, 75 nâng cấp liên quan đến hiệu quả năng lượng, 48 cải tiến về hiệu suất, 53 nâng cấp tính năng thông minh, 16 hạng mục về chất lượng và 12 cải tiến về an toàn.

Boyue L 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế "thẩm mỹ núi sông", đồng thời được tinh chỉnh ở nhiều chi tiết như lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và màu sơn ngoại thất. Phần đầu xe nổi bật với cản trước có diện tích mạ crôm lớn, kết hợp bố cục khí động học được tối ưu hóa.

Các đường chuyển tiếp trên bề mặt thân xe được tạo hình ba chiều và mượt mà hơn, trong khi diện tích khe hút gió cũng được mở rộng. Lưới tản nhiệt "Trăm sông đổ ra biển" sử dụng viền crôm kích thước lớn và được nâng cao độ chính xác trong quá trình hoàn thiện, qua đó tạo diện mạo tinh tế hơn cho mẫu SUV.

Geely bổ sung 2 màu ngoại thất mới cho Boyue L 2027 là đỏ Danxia và vàng Tuyết Sơn, nâng tổng số lựa chọn màu sơn lên 6 màu gồm xanh mây, đen mực, bạc hồ, trắng chảy, đỏ Danxia và vàng Tuyết Sơn. Bên cạnh ba kiểu mâm xe hiện có, Boyue L 2027 được bổ sung mâm Star Diamond 19 inch và Star Blade 20 inch, nâng tổng số tùy chọn mâm lên 5 loại.

Ở phía sau, bộ khuếch tán của Geely Boyue L 2027 được hoàn thiện bằng các chi tiết mạ crôm lớn, đồng thời làm nổi bật thiết kế ống xả trên các phiên bản sử dụng động cơ xăng. Xe có kích thước dài 4.713 mm, rộng 1.910 mm, cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.785 mm.

Khoang nội thất Geely Boyue L 2027 cung cấp ba lựa chọn màu gồm vàng hổ phách, xám nấm truffle và nâu gấm mây mới. Vật liệu bọc da chiếm khoảng 90% diện tích nội thất, hướng đến việc nâng cao cảm giác cao cấp. Tùy phiên bản, xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD độ phân giải cao 10,2 inch và màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2,5K, hoặc màn hình toàn cảnh độ phân giải cao 14,6 inch kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái AR-HUD 25,6 inch.

Hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto 2.5 được tích hợp trợ lý giọng nói AI, Gaode 850 cùng khả năng kết nối với nhiều nền tảng như Apple CarPlay, CarLink, Huawei HiCar và Flyme Link. Xe cũng được trang bị ghế trước có chức năng sưởi, thông gió, massage, nhớ vị trí và hỗ trợ gác chân, trong khi hàng ghế sau có sưởi và kính chống nhìn trộm. Hệ thống âm thanh Flyme Sound gồm 6 loa, hỗ trợ âm thanh vòm toàn cảnh 7.1.2 và bộ khuếch đại độc lập công suất 1.000 W. Vô-lăng có sưởi và điều chỉnh thủ công 4 hướng, trong khi các chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport và Smart.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Geely Boyue L 2027 là hệ thống hỗ trợ lái Qianli Haohan H5. Hệ thống này sử dụng tổng cộng 27 cảm biến, gồm 1 LiDAR, 3 radar sóng milimet, 11 camera độ phân giải cao và 12 radar siêu âm. Nền tảng hỗ trợ lái sử dụng kiến trúc điều khiển liền mạch từ đầu đến cuối dựa trên mô hình hành vi thế giới WAM, hỗ trợ các chức năng như hỗ trợ định vị trong đô thị, hỗ trợ định vị trên cao tốc và hệ thống hỗ trợ đỗ xe nhớ HPA đa lớp.

Geely cho biết, Boyue L mới có 32 tính năng an toàn chủ động. Thân xe sử dụng kết cấu có độ cứng xoắn 32.000 Nm/độ, vòng cửa bằng thép boron dập nóng liền khối với độ bền 1.500 MPa cùng cấu trúc bảo vệ khung gồm 5 thanh ngang và 6 thanh dọc. Những thay đổi này hướng đến việc tăng khả năng bảo vệ hành khách cũng như độ ổn định của thân xe trong các tình huống vận hành khác nhau.

Geely Boyue L 2027 tiếp tục cung cấp cả hệ truyền động hybrid i-HEV và động cơ xăng truyền thống. Phiên bản hybrid sử dụng công nghệ hybrid thông minh i-HEV thế hệ thứ ba của Trung Quốc, phát triển trên kiến trúc điện tử GEEA 3.0 và tích hợp hệ thống hybrid "Starwise AI Cloud Power 2.0 Large Model".

Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 1.5TD dành cho hybrid, cho công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm, với mô-tơ điện có công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 262 Nm. Bộ pin dung lượng 1,38 kWh được sử dụng để hỗ trợ hệ thống hybrid, trong khi phạm vi hoạt động kết hợp được công bố vượt 1.200 km khi bình nhiên liệu đầy và pin được sạc đầy.

Đối với các phiên bản chạy xăng, Geely Boyue L 2027 có hai lựa chọn động cơ gồm 1.5TD Pro công suất cao và 2.0TD tăng áp phun xăng trực tiếp. Động cơ 1.5T cho công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 315 Nm, trong khi động cơ 2.0T đạt 218 mã lực và 325 Nm. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo chuẩn WLTC lần lượt là 6,69 lít/100 km đối với động cơ 1.5T và 7,69 lít/100 km đối với động cơ 2.0T.

Hệ thống treo của Geely Boyue L 2027 cũng được nâng cấp với giảm chấn biến thiên CCD. Hệ thống có khả năng tự động điều chỉnh lực giảm chấn trong thời gian tính bằng mili giây, giúp lọc rung động hiệu quả hơn khi xe di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề. Đồng thời, hệ thống treo được thiết lập để cải thiện độ ổn định khi vào cua và vận hành ở tốc độ cao, qua đó hạn chế hiện tượng nghiêng và lắc thân xe.