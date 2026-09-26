[GALLERY] Honda City 2026 từ 575 triệu đồng tại Malaysia, chờ về Việt Nam

Honda City 2026 phiên bản nâng cấp đã chính thức trình làng ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 6/2026. Sau 3 tháng, mẫu xe này tiếp tục ra mắt một thị trường Đông Nam Á khác, đó là Malaysia. Tại thị trường này, Honda City 2026 có 4 phiên bản, gồm E, V, RS và e:HEV RS.

Ngoại trừ sự thay đổi về chiều dài do những điều chỉnh ở phần đầu và đuôi xe, kích thước ngoại thất của Honda City 2026 không thay đổi. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.577 x 1.748 x 1.467 mm. Riêng phiên bản RS sở hữu chiều dài 4.594 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 519 lít trên các phiên bản xăng và 410 lít ở bản e:HEV.

Honda City 2026 được trang bị đầu xe mới với thiết kế sắc sảo hơn, đi kèm cụm đèn pha mảnh hơn và cản trước cải tiến. Thiết kế phần dưới của cản trước sẽ thay đổi theo phiên bản. Các bản thấp sẽ sở hữu hốc hút gió có thiết kế hướng xuống và ít góc cạnh hơn. Hai bên được bao quanh bởi các khe thoát gió dạng rèm sơn màu đen. Trong khi đó, các bản RS được trang bị hốc hút gió trung tâm với thiết kế hất lên sắc nét hơn.

Tiếp đến là lưới tản nhiệt dạng tổ ong bị thu hẹp lại trong khi logo Honda được thiết kế dạng phẳng 2D đã được chuyển lên phần phía trên, nằm sát với nắp ca-pô. Riêng bản RS sẽ có một dải đèn chạy ngang trên đỉnh lưới tản nhiệt. Bản nâng cấp cũng tiêu chuẩn hóa cụm đèn pha LED Projector trên toàn bộ các phiên bản.

Bản tiêu chuẩn còn sở hữu tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe thay vì mạ crôm như trước và mâm hợp kim 15 inch đi kèm lốp 185/60R15. Trong khi đó, các bản V và RS được trang bị mâm hợp kim 16 inch. Bản RS sở hữu thiết kế mâm kiểu turbine mới, sơn màu đen Berlina với bề mặt phay tối màu, đi kèm lốp Toyo Proxes R57 kích thước 185/55. Một điểm đáng chú ý là lốp dự phòng đã bị loại bỏ trên toàn bộ các phiên bản.

Nội thất của Honda City 2026 không thay đổi về bố cục và cấu hình, nhưng một số khu vực đã được nâng cấp. Mặt táp-lô trên bản RS sử dụng bề mặt trang trí màu bạc có họa tiết rõ hơn, kết hợp đường chỉ màu đỏ. Xe cũng được bổ sung đèn viền nội thất, màu đỏ trên bản RS và màu xanh trên bản V. Gương chiếu hậu bên ngoài cũng được bổ sung chức năng tự động gập.

Bản E tiếp tục sử dụng màn hình cảm ứng Display Audio 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay có dây như cũ. Trong khi đó, các bản V và RS được nâng cấp lên màn hình cảm ứng Display Audio mới, kích thước 10 inch. Từ bản V trở lên, màn hình được bổ sung kết nối Apple CarPlay không dây, đi kèm hệ thống camera 360 độ với giao diện quan sát đa góc cùng khả năng phát hiện vật thể chuyển động.

Trong khi đó, ghế trên bản RS đã được thay đổi về cách phối hợp vật liệu và màu sắc. Xe tại Malaysia không được trang bị ghế thông gió hay cửa sổ trời như Honda City 2026 ở các thị trường khác. "Trái tim" của Honda City nâng cấp vẫn giữ nguyên như cũ với 2 tùy chọn.

Đầu tiên là động cơ xăng L15Z 4 xi-lanh, DOHC, i-VTEC, dung tích 1.5L quen thuộc, cho công suất tối đa 121 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT Earth Dreams. Thứ hai là hệ truyền động hybrid i-MMD với mô-tơ điện dẫn động chính, sản sinh công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm.

Bên cạnh đó là hộp số tự động một cấp và động cơ xăng 4 xi-lanh, chu trình Atkinson, dung tích 1.5L, đóng vai trò máy phát để sạc pin. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 98 mã lực tại dải tua máy 5.600-6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 127 Nm tại dải tua máy 4.500-5.000 vòng/phút. Động cơ cũng có thể kết nối trực tiếp để truyền động cơ học cho bánh xe ở tốc độ vận hành cao hơn.

Gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn của mẫu sedan hạng B này. Gói hỗ trợ người lái này bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (có chức năng bám theo ở tốc độ thấp trên bản e:HEV RS), hỗ trợ căn giữa làn đường, giảm thiểu chệch khỏi mặt đường, cảnh báo phương tiện phía trước và tự động chuyển đổi đèn pha.

Ngoài ra, Honda Malaysia còn cung cấp một loạt phụ kiện tùy chọn cho City, bao gồm hai gói bodykit Modulo. Tại thị trường Malaysia, Honda City 2026 có 4 lựa chọn màu sắc gồm đỏ Blazing Red Pearl mới, xám Meteoroid Gray Metallic, trắng Platinum White Pearl và trắng ánh xanh Stellar Diamond Pearl. Xe có giá bán dao động từ 89.900-111.900 RM (khoảng 575-716 triệu đồng).

Video: Xem chi tiết Honda City 2026 vừa ra mắt tại Đông Nam Á.