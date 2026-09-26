Honda CB500 Super Four 2027 trình làng: Thêm màu mới, giá hơn 168 triệu đồng

Honda CB500 Super Four 2027 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế Super Four quen thuộc, vốn gắn liền với phong cách mô tô đường phố cổ điển của Honda. Phiên bản mới gây chú ý với lớp sơn nhiều lớp gồm xanh lam, trắng và đỏ, được xử lý tinh tế nhằm tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Kết hợp với đó là bộ vành mạ vàng, mang đến diện mạo vừa thể thao vừa cổ điển, đặc biệt phù hợp với những người yêu thích phong cách Super Four truyền thống.

Honda CB500 Super Four 2027.

CB500 Super Four 2027 màu Jazz Blue có giá niêm yết 43.480 Nhân dân tệ (tương đương 168,24 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn được cung cấp với 3 tùy chọn màu gồm đỏ rực, bạc kỹ thuật số và đen huyền, giá 42.980 Nhân dân tệ (166,30 triệu đồng).

Về khả năn vận hành, Honda CB500 Super Four 2027 tiếp tục duy trì cấu hình động cơ bốn xi lanh thẳng hàng, một trong những đặc trưng quan trọng của dòng Super Four. Xe sử dụng động cơ 4 thì, làm mát bằng nước, dung tích 502cc, cho công suất tối đa 71,8 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 47,1 Nm tại 10.000 vòng/phút.

Cấu hình 4 xi lanh giúp động cơ có âm thanh đặc trưng, khả năng tăng tốc mượt mà và lực kéo được phân bổ đều hơn trong quá trình vận hành. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Honda CB500 Super Four so với nhiều mẫu mô tô sử dụng động cơ hai xi lanh cùng phân khúc.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên Honda CB500 Super Four 2027 là hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch kết hợp với công nghệ điều khiển bướm ga điện tử TBW. Hệ thống này cho phép người lái chuyển số mượt mà mà không nhất thiết phải sử dụng cần ly hợp trong quá trình vận hành.

Xe cũng hỗ trợ tự động giảm số và điều chỉnh vòng tua động cơ, qua đó hạn chế hiện tượng giật cục khi chuyển số và giúp quá trình vận hành liền mạch hơn. Mẫu mô tô này được trang bị năm chế độ lái, đáp ứng nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, từ di chuyển hàng ngày trong đô thị đến những chuyến đi ngắn hoặc vận hành trên các cung đường đồi núi nhiều khúc cua.

Ở phần khung gầm, Honda CB500 Super Four sử dụng hệ thống treo sau Pro-Link với thiết kế giảm xóc trung tâm. Cấu hình này hướng đến khả năng duy trì sự ổn định của xe đồng thời cải thiện độ êm ái khi đi qua những bề mặt đường không bằng phẳng. Hệ thống treo được thiết lập để cân bằng giữa khả năng hấp thụ dao động và cảm giác phản hồi từ mặt đường, trong khi hệ thống lái linh hoạt giúp xe dễ điều khiển khi di chuyển trong đô thị cũng như trên những cung đường đồi núi ngoại ô.

CB500 Super Four 2027 vẫn trung thành với phong cách mô tô naked bike cổ điển của dòng CB. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha tròn, trong khi phía sau sử dụng cụm đèn hậu kép dạng tròn đối xứng. Những đường nét thân xe được tiết chế, kết hợp tỷ lệ tổng thể hài hòa nhằm tạo nên vẻ ngoài đơn giản nhưng không lỗi thời. Trên phiên bản Classic Color Edition, phối màu Jazz Blue cùng các mảng màu trắng, đỏ và bộ vành vàng càng làm nổi bật chất cổ điển đặc trưng của mẫu xe.

Honda CB500 Super Four có kích thước dài 2.103 mm, rộng 775 mm và cao 1.083 mm, trong khi chiều cao yên ở mức 780 mm. Trọng lượng xe đạt 188 kg và bình xăng có dung tích 14,5 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 4,68 lít/100 km. Xe sử dụng lốp trước kích thước 120/70ZR17M/C và lốp sau 160/60ZR17M/C, đi kèm hệ thống phanh đĩa kép phía trước và phanh đĩa đơn phía sau. ABS được trang bị cho cả bánh trước và bánh sau, góp phần tăng khả năng kiểm soát khi phanh trong nhiều điều kiện vận hành.