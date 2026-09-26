Volkswagen có thể triệu hồi khoảng 4 triệu xe do lỗi hệ thống lái

Đợt triệu hồi dự kiến liên quan đến khoảng 2,16 triệu xe Volkswagen, gần 700.000 xe Audi, hơn 1 triệu xe Skoda và khoảng 200.000 xe Seat.

Các mẫu Volkswagen được vận chuyển từ nhà máy tại bang Puebla (Mexico) đến các đại lý. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất của Volkswagen kể từ vụ bê bối gian lận khí thải cách đây khoảng 10 năm. Chi phí cho việc khắc phục lỗi được dự báo ở mức đáng kể. Theo Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (KBA), đối với thương hiệu Volkswagen, lỗi liên quan đến các mẫu Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy và Golf được sản xuất trong thời gian từ ngày 24/9/2013 đến ngày 1/7/2024. Đối với Audi, mẫu Q3 sản xuất từ ngày 31/10/2017 đến ngày 23/5/2024 cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

KBA cho biết hệ thống lái của các xe nói trên có thể mất tác dụng do bu-lông cố định cơ cấu lái bị gãy. Nguyên nhân được cho là do bu-lông có thể bị ăn mòn. Biện pháp khắc phục là thay thế bu-lông hiện tại bằng loại có khả năng chống ăn mòn.

Đến nay, KBA chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản hoặc thương tích liên quan đến lỗi này. Cơ quan này đang tiếp tục điều tra. Người phát ngôn Volkswagen cho biết các chủ xe thuộc diện ảnh hưởng hiện vẫn có thể tiếp tục sử dụng phương tiện.

Thông tin về đợt triệu hồi được đưa ra trong bối cảnh Volkswagen đang chịu sức ép từ chi phí sản xuất cao, tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và các mức thuế của Mỹ.

Trong tháng 9, Hội đồng Giám sát Volkswagen đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu lớn của tập đoàn. Theo kế hoạch, Volkswagen có thể cắt giảm tới 100.000 việc làm trên toàn cầu vào cuối thập niên này, trong tổng số khoảng 663.000 lao động hiện nay, đồng thời giảm số lượng mẫu xe.

Đối với Skoda Auto, hãng nhiều lần khẳng định kế hoạch chuyển đổi của Volkswagen không tác động trực tiếp đến hoạt động của thương hiệu này.