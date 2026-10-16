Matcha 'chờ' ngày hội lớn

Trà Matcha của Công ty CP chè Tân Cương Hoàng Bình sẽ góp mặt tại Festival Trà Quốc tế.

Trước ly Matcha xanh mịn, anh Nguyễn Tấn Phương, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, nhấp thử một ngụm rồi gật gù: "Tôi cảm thấy vị rất thơm ngon, thanh mát". Từ những búp chè vốn quen thuộc trong cách pha truyền thống, sản phẩm trà địa phương đang được làm mới để đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của người tiêu dùng.

Chúng tôi có dịp trải nghiệm Matcha do Công ty cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình, phường Quyết Thắng, sản xuất. Nếu trước đây, thế mạnh của doanh nghiệp là các dòng chè khô truyền thống, thì nay, Matcha được bổ sung vào danh mục sản phẩm, hướng tới thị trường đồ uống pha chế như Matcha Latte và các thức uống kết hợp với sữa, nước cốt dừa. Matcha cũng là một trong những sản phẩm doanh nghiệp sẽ mang đến Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Anh Vũ Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình, kỳ vọng sự kiện sẽ giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến đông đảo khách hàng, đối tác. Qua đó, các sản phẩm trà địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Anh Nguyễn Tấn Phương trải nghiệm hương vị Matcha xanh mịn từ chè Thái Nguyên.

Sự đổi mới của Matcha không chỉ nằm ở hình thức sản phẩm mà còn ở cách thưởng thức. Thay vì chỉ được pha trong ấm nước nóng như những dòng trà quen thuộc, Matcha còn trở thành nguyên liệu cho nhiều loại đồ uống hiện đại. Cách tiếp cận này mở rộng đối tượng khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, công nghệ chế biến và khả năng đáp ứng thị trường. Để Matcha có chỗ đứng lâu dài, doanh nghiệp cần bảo đảm chất lượng ổn định, xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng mức giá phù hợp và phát triển hệ thống tiêu thụ hiệu quả.

Ông Vũ Văn Phán, Chủ tịch Hội Chè tỉnh Thái Nguyên, đánh giá Matcha là hướng phát triển mới, góp phần đưa hương vị chè quê hương đến với người tiêu dùng bằng những cách thưởng thức đa dạng hơn. Theo ông, việc các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới là tín hiệu tích cực, mở thêm cơ hội nâng cao giá trị chè và cải thiện thu nhập cho người làm chè.

Tuy nhiên, để hướng đi này phát huy hiệu quả, đổi mới sản phẩm cần gắn với sự chuẩn bị bài bản. Vùng nguyên liệu phải đáp ứng yêu cầu sản xuất; quy trình chế biến bảo đảm chất lượng đồng đều; chi phí được tính toán hợp lý để nâng cao sức cạnh tranh. Cùng với đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh quảng bá, kết nối các kênh phân phối và tìm kiếm đơn hàng ổn định, thay vì chỉ dừng lại ở sự quan tâm ban đầu của khách hàng.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 vì thế không chỉ là dịp giới thiệu Matcha và những sản phẩm trà mới, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, lắng nghe thị trường và tìm kiếm hướng phát triển. Từ những búp chè truyền thống đến sắc xanh mịn của Matcha, hành trình làm mới giá trị trà Thái Nguyên đang được nối dài. Để hành trình ấy đi xa, điều cốt lõi vẫn là chất lượng sản phẩm, sự kiên trì đổi mới và khả năng chuyển sự quan tâm của người tiêu dùng thành thị trường tiêu thụ bền vững.