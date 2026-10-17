Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số

“Số hóa” trong hoạt động quản lý

Xác định nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Lê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ CĐS, địa phương đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin, các nền tảng số dùng chung, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Phạm Anh Minh cho biết, việc ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động công vụ tiếp tục có chuyển biến rõ nét. 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung; 100% văn bản không mật được xử lý toàn trình trên môi trường số; 100% cán bộ có thẩm quyền được trang bị chữ ký số. Trên 90% đảng viên đã cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, góp phần đổi mới phương thức quản lý, trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng.

Người dân xã Đồng Lê từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trên môi trường số - Ảnh: X.P

Công tác CĐS phát huy hiệu quả thiết thực trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong quý III/2026, tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,94%; tỉ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%; thanh toán trực tuyến đạt 98,33% và tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 100%.

Địa phương đã chú trọng kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế phối hợp và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ CĐS. Đặc biệt là việc thành lập 8 tổ hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 phục vụ CĐS.

Những kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ số đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình CĐS.

Đưa tiện ích số gần dân hơn

Cùng với CĐS trong hoạt động quản lý, điều hành, xã Đồng Lê còn chú trọng mở rộng ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục và quản lý dân cư. Việc triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và tích hợp dữ liệu cá nhân góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ thiết yếu. Trong quý III/2026, tỉ lệ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản đối với người có công với cách mạng trên địa bàn đạt 71,8%; tỉ lệ chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản đạt 93,7%.

Để người dân, nhất là những người chưa thành thạo công nghệ, có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số, xã đã triển khai chương trình “Điểm hỗ trợ, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho người dân lưu động”. Trong quý III/2026, các hoạt động hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tích hợp tiện ích trên ứng dụng VNeID được tổ chức tại các thôn: Đồng Xuân, Kim Lịch và Đồng Lào, thu hút hơn 600 lượt người tham gia.

Bà Nguyễn Thị Xuân, thôn Đồng Lào, xã Đồng Lê chia sẻ, các tổ công nghệ số cộng đồng về hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và các tiện ích số ngay tại nhà văn hóa thôn. Mặc dù không thành thạo công nghệ và thao tác khá chậm nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên tổ công nghệ số, bà con ai cũng cố gắng tiếp thu.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Lê Nguyễn Thảo Hằng cho hay, thông qua các hoạt động hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, người dân có thêm điều kiện tiếp cận, làm quen với các nền tảng số, từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng là cách làm thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách số, đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.

Trong lĩnh vực kinh tế số, xã bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, đồng thời cấp 79/86 tài khoản định danh điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Việc chuẩn hóa thông tin và thúc đẩy định danh điện tử được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và từng bước tham gia môi trường số.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê Phạm Anh Minh cho biết thêm, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát những chỉ tiêu còn đạt thấp để xây dựng giải pháp cụ thể. Trọng tâm là triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các "điểm nghẽn" trong CĐS và thực hiện Đề án 06; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị trong việc hỗ trợ các thôn thực hiện CĐS. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.