Nữ tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến cụ bà ngã xuống đường bị xe máy tông trúng

Video ghi lại cảnh nữ tài xế mở cửa bất cẩn, cụ bà ngã xuống đường bị xe máy tông trúng.

Ngày 16/10, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ tai nạn giao thông do mở cửa ô tô bất cẩn đang được Tổ Cảnh sát giao thông Diễn Châu xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thông tin, bà H. (SN 1966), nạn nhân trong vụ tai nạn, đã được khâu vết thương vùng đầu, sức khỏe hiện ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của người dân, khoảng hơn 15h ngày 14/10, trên tuyến đường liên xã thuộc xã Ngọc Bích (cũ), nay là xã Diễn Châu, một nữ tài xế đỗ ô tô màu trắng bên đường rồi mở cửa xe mà không quan sát phía sau.

Hình ảnh cụ bà đi xe đạp ngã xuống đường sau khi bị cánh cửa ô tô mở bất ngờ va trúng.

Cánh cửa ô tô va trúng bà H. đang đi xe đạp cùng chiều, khiến cụ bà ngã xuống đường. Đúng lúc này, hai người đi xe máy theo hướng ngược lại lao tới, tông trúng vùng đầu và mặt của nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa bà H. đi cấp cứu. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông có thể bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả vụ việc, người vi phạm còn có thể phải bồi thường thiệt hại dân sự hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.