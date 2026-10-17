Tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026

Công điện yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường; chủ động theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến giá cả thị trường và xây dựng phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả hàng hóa. Ảnh minh họa: Hà Nhung

Về bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả các mặt hàng năng lượng, xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Công Thương chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, điều tiết lưu thông, phân phối hàng hóa giữa các vùng, địa phương; triển khai các giải pháp bình ổn thị trường theo thẩm quyền, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý, điều hành giá tại địa phương. Trong đó, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng triển khai các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp với đặc điểm thị trường, cơ cấu tiêu dùng và điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối và nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn; chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

UBND các tỉnh, thành chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương; tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong kết nối cung - cầu, điều tiết nguồn hàng, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương triển khai các giải pháp quyết liệt để ổn định mặt bằng giá các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu bảo đảm phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng tại địa phương và nhu cầu thị trường.

Đối với 14 địa phương có Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước, Thủ tướng yêu cầu, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê và các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, phân tích chuyên sâu nguyên nhân, làm rõ các yếu tố tác động, xác định rõ các nhóm hàng hóa, dịch vụ đóng góp chủ yếu vào mức tăng CPI.

Các địa phương xây dựng và triển khai ngay phương án, giải pháp quản lý, điều hành giá phù hợp với thẩm quyền, tập trung vào các nhóm hàng có mức tăng cao, có tác động lớn đến CPI và đời sống người dân.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện để kiểm soát CPI của địa phương không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.