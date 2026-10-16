Triển khai phong trào thi đua sáng kiến mỗi ngày trong ngành Công Thương

Khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo

Mục đích ban hành Kế hoạch nhằm phát động và triển khai phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong toàn ngành Công Thương, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất và thực hiện sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương; tạo chuyển biến từ nhận thức, tinh thần thi đua đến hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Thông qua phong trào thi đua nhằm khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Ảnh minh họa

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp thường xuyên phát hiện vấn đề, đề xuất sáng kiến từ công việc, hoạt động thực tiễn hằng ngày; tập trung vào cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; cải tiến công tác quản lý, quản trị; đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, công nghệ; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số; sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua “sáng kiến mỗi ngày” qua đó tạo động lực thi đua, khuyến khích các tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, năng suất, chất lượng, năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, lựa chọn, hoàn thiện, ứng dụng và nhân rộng các sáng kiến có giá trị thực tiễn; khuyến khích chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học và người lao động trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng và triển khai sáng kiến.

Bên cạnh đó, góp phần hình thành và phát triển văn hóa sáng tạo, cải tiến thường xuyên trong toàn ngành Công Thương, trong đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát hiện và đề xuất sáng kiến từ những công việc, vấn đề thực tiễn hằng ngày; từng bước đưa hoạt động sáng kiến trở thành một nội dung thường xuyên trong phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng của người lao động trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy phong trào thi đua gắn với những kết quả cụ thể, thiết thực trong hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Chú trọng giá trị thực tiễn, hiệu quả

Kế hoạch cũng yêu cầu việc phát động, triển khai, và khen thưởng các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” phải bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu, nội dung và quy trình; công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, thiết thực và tuân thủ các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng và công tác sáng kiến.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được triển khai rộng rãi, thiết thực, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích các sáng kiến xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, những vấn đề phát sinh trong công việc hằng ngày và có khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả cụ thể.

Việc tiếp nhận, xem xét, lựa chọn và tôn vinh các tập thể, cá nhân có sáng kiến phải bảo đảm phù hợp với mục tiêu, tiêu chí của phong trào; chú trọng giá trị thực tiễn, hiệu quả, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng và nhân rộng; tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Ngoài ra, kết hợp giữa phát động phong trào thi đua, tiếp nhận và giới thiệu sáng kiến với các hoạt động tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và nhân rộng điển hình; tạo sức lan tỏa trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương và từng bước duy trì phong trào thường xuyên, liên tục.

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Tổ chức phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày" trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp chủ động đề xuất, chia sẻ và nhân rộng các sáng kiến cải tiến xuất phát từ thực tiễn hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh; qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp, giới thiệu, lan tỏa và biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu, có khả năng áp dụng và nhân rộng trong thực tiễn.